La inapelable frase que emplea Alaska al hablar del ‘Zorra’ de Nebulossa que lo dice todo

La polémica por la canción ‘Zorra’ de Nebulossa sigue protagonizando portadas en todo el mundo tras llegar a la BBC o The Times. Este jueves, ‘TardeAR’ ha vuelto a tocar el asunto en su mesa VIP donde Alaska se ha pronunciado por primera vez sobre el tema que nos representará en Eurovisión.

El primero en pronunciarse sobre la canción era Boris Izaguirre, que este jueves se ha estrenado como colaborador de ‘TardeAR‘. «A mi me encanta y me encanta como la has defendido. Yo la descubrí al día siguiente de ser escogida con Alaska en la radio y me explicó que son un matrimonio que no lo sabía y luego también leí que se han inspirado en ‘A quién le importa'», aseveraba el venezolano.

«Es una canción de electro-pop perfecta que yo ni me había dado cuenta de que podía haber una polémica ahí. Vamos a quedarnos con la canción, es una canción de electro pop que es como es y yo la encuentro perfecta para Eurovisión«, destacaba por su parte Alaska.

Después de que Antonio Hidalgo pusiera sobre la mesa la polémica que se ha generado en torno a la letra y a si es un himno feminista o no. «¿Al final la polémica está en si es denigrante para la mujer o es un himno para la libertad?», preguntaba el colaborador.

A lo que Alaska era rotunda. «Ninguna de las dos cosas. Es una canción pop perfecta igual que cuando Britney dice ‘Work Bitch’«, defendía la cantante queriendo quitarle hierro al asunto de la letra como ya había hecho el otro día su marido Mario Vaquerizo.

Después, ‘TardeAR’ enseñaba un experimento que había hecho con Alaska al versionar el ‘Zorra’ de Nebulossa con la cantante de Fangoria a través de la inteligencia artificial.