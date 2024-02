Juan del Val destapa este secreto de ‘El Desafío’ y reta a la dirección: «Que me despida»

Un viernes más, este 16 de febrero Antena 3 emitió una nueva entrega de ‘El Desafío’, en la que Juan del Val no dudó en lanzar un órdago al director del programa. Y es que se volvió a asignar a Adrián Lastra el reto más complicado de la noche. El actor tenía que caminar por una cuerda en llamas.

Tras superar con éxito la prueba, uno de los miembros del jurado, Juan del Val interrumpía las valoraciones para desvelar un «secreto interno» y de paso desafiar al director del espacio. «Igual esto a Jorge Salvador le va a sentar mal. Me da igual, que me despida. Puede hacerlo sin ningún problema. Cuando Adri empezó a hacer esta prueba, no le salía hasta el punto de que estaba absolutamente bloqueado y Jorge Salvador le ofreció cambiar la prueba», empezó diciendo el escritor.

.@Adrian_Lastra se convierte en un auténtico funambulista atravesando un cable en llamas #ElDesafío6 pic.twitter.com/CePmSpV8NR — El Desafío (@eldesafioA3) February 16, 2024

Juan del Val alaba el complicado reto de Adrián Lastra

«Lo cuento, es una cosa interna, pero para poner en valor lo que acaba de hacer. Él dijo: ‘No, déjame intentarlo un poco más’ y luego hemos visto lo que hemos visto. Has protagonizado, creo, uno de los minutos más intensos de las cuatro ediciones de ‘El Desafío'», reconocía el miembro del jurado, poniendo en valor el trabajo del actor.

Y es que, ya durante los ensayos, el concursante disfrutó mucho a la hora de enfrentarse al funambulismo. Aunque él mismo ha reconocido que nunca había hecho un número de equilibrio: «Voy a tener que trabajar muchísimo». Lastra también ha querido agradecer la ayuda de su entrenador, sin el cual, no hubiera podido atravesar la cuerda a tres metros de altura prendida con fuego.

Adrián Lastra es uno de los favoritos para ganar la cuarta edición de ‘El Desafío’. Es uno de los concursantes más implicados y que mejores resultados está consiguiendo gracias a las valoraciones del jurado, formado, además de por Juan del Val, por Santiago Segura y Pilar Rubio.