El peor desencuentro de Laura Fa y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’: «¿Quieres que la expulse?»

Cada semana que pasa, ‘Espejo Público’ está más cerca de convertirse en una versión más light de ‘Sálvame’. Los enfrentamientos en el plató de Susanna Griso no paran de surgir programa tras programa, y esta vez ha sido el turno de Laura Fa. La periodista se ha visto obligada a señalar a su compañera Pilar Vidal por el peligroso mensaje detrás de su entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada.

La polémica diseñadora se pasó por el pódcast de Pilar Vidal para ABC la semana pasada, y algunos detalles de su entrevista no han gustado demasiado en ‘Espejo Público’. Cuando la periodista recriminó a su invitada que no había aceptado su invitación para cenar juntas, esta sorprendió con su explicación. «Con los chicos bebes y tal cual y si no yo es que me quedo en mi casa con un yogur feliz», explicó Ágatha Ruiz de la Prada, que aseguró que se está poniendo «equivocadamente» de moda ir a cenar con amigas.

La invitada de ‘Drama Queen’ llegó a contar a la colaboradora de ‘Espejo Público’ que incluso rechazó en una ocasión cenar con Eva Longoria. «Me dio pena porque me hubiera gustado conocer a Eva Longoria pero es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas», explicó la exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’. Este lunes, Laura Fa no dudó en llamar la atención a su compañera asegurando que su entrevista recogía «declaraciones totalmente gordofóbicas».

Laura Fa y Pilar Vidal se enfrentan en directo

La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ recriminó entonces el hecho de que se juzgue con dureza a otros personajes con «mensajes parecidos» y que Ágatha Ruiz de la Prada pueda salir ilesa de la situación, aunque su mensaje vaya «directo a generar TCA’s». Pilar Vidal quiso entonces restar importancia al asunto. «¿Qué quieres que la expulse del podcast? ¿que la deje de hablarla? ¿que la flagelemos?», preguntó la periodista.

Laura Fa y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

«No vayamos con esto de que es gordofóbica, porque no lo es», aclaró la periodista del corazón, que explicó también que le hacía gracia la «forma de pensar» de su amiga, a la que define como una persona «sensible y animalista». Pilar Vidal aseguró también que la diseñadora jamás había hecho un comentario despectivo de su físico y lanzó una pulla a su compañera diciendo que ahora se le saca a todo «puntilla».

Entonces, Gema López intervino para dar la razón a la colaboradora de ABC. «Al final vas a quedarte a vivir sola, es la forma de pensar de Ágatha Ruiz de la Prada». «No es ‘gordofóbica’ y lo ha demostrado en miles de ocasiones. A mí jamás me ha dicho nada que me haya sentado mal ni se lo ha dicho a nadie, si no no sería mi amiga«, insistió Vidal antes de zanjar el asunto.

«Ahora eres nutricionista…», bromeó Vidal burlándose de su compañera, para después insinuar que lo único que le había molestado a Laura Fa es que el vídeo se hubiese hecho tan popular en redes sociales. «A ti lo único que te molesta es que se ha hecho viral», espetó la ‘mamarazzi’. «Si mi podcast tiene que hacerse viral porque alguien atenta contra los derechos de la gente, prefiero que no se haga», sentenció la catalana.