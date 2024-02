Chenoa hace balance de ‘OT 2023’ y habla de la relación de Juanjo y Martin en la academia

‘OT 2023’ ha bajado el telón en Prime Video proclamando a Naiara como gran vencedora, tras imponerse la maña en la gran final a Juanjo, Martin, Lucas, Ruslana y Paul Thin. Se pone fin así a una edición que era histórica desde su gala 0 por tener de presentadora a la mismísima Chenoa, cuarta clasificada del primer ‘Operación Triunfo‘ de la historia.

Ahora, 20 años después, la cantante se ha puesto al frente del formato y ha dado la bienvenida y ha acogido a 16 nuevos concursantes a los que ha protegido y defendido a capa y espada durante los 3 meses que dura el concurso. Especialmente a Juanjo y Martín, quienes han vivido frente a las cámaras su historia de amor como le sucedió a ella con Bisbal.

¿Cómo ha vivido Chenoa esta edición? ¿Ayuda o perjudica estar enamorado dentro de la academia? En El Televisero hemos podido hablar con la cantante y presentadora, que hace balance de ‘OT 2023’ y confiesa tener ganas de seguir como maestra de ceremonias en la próxima edición tras confirmarse su renovación.

¿Cómo has vivido la experiencia de presentar ‘OT 2023’ y avanzar gala tras gala? Porque se te ha visto como has ido creciendo y ganando confianza…

Al final es ir haciendo un plato a fuego muy lento. Cuando salí en la primera gala creo que salí muy en shock. Decía ‘lo controlo’, siempre tengo la sensación de control pero cuando llegué creo que me desbordé un poco. Luego iba controlando un poco mejor hasta que logras el equilibrio entre la parte mecánica que también es complicada porque es un programa sin cúe, que no tiene pausas ni publi.

Me he implicado un montón, he estudiado mucho, e incluso mis amigos me están esperando porque no he salido en tres meses. Pero bueno es lo que más me ha gustado, el sumergirme otra vez desde otro punto de vista en una experiencia que a mí me marcó la vida.

¿Qué es lo que más te ha costado porque mucha gente decía que por qué no te apoyabas en el cúe, en lugar de leer tarjetas?

Pues porque no hay cúe. Es un formato con escenario 360 y al final las cámaras utilizan todo el plató y ver un cúe con lo que tienes que decir es un poco raro. Y aparte es tan grande que tendrían que poner las letras como en un cinemascope porque si no no lo ves, y sin gafas de cerca no lo ves. Entonces también te da una naturalidad que es no tener que estar aferrada a guion.

A veces pues te hablan a la vez por pinganillo mientras hablo y entonces tengo que recurrir a mi seguridad que son las tarjetas que escribía yo, y no me daba vergüenza que se viera eso porque son muchas cosas y a veces te pierdes. O te dicen alarga 5 minutos porque se ha roto una bombilla, es un directo y yo tenía que recurrir a dar contenido dando una voltereta hacia atrás. Si tengo una crítica por estar mirando tarjetas pues bienvenida sea porque la voy a seguir mirando según parece.

¿Vas a seguir de presentadora en la nueva edición?

Si cuentan conmigo sería un regalazo porque sería dar un paso más allá en mi segundo curso. Yo estoy muy prestada a aprender. Me sigue gustando hacer tele y presentar. Estoy muy cómoda en ese papel, y más en un formato que no es que controle pero si lo siento como mío. Es algo que no se tiene que forzar, sale solo.

¿Qué sentiste al volver a cantar «Last dance»? Ya en tu edición te imponía cantar la canción, ¿cómo la has abordado años después?

Pues he estado enferma con fiebre. Ya no la tengo pero estuve tres días con fiebre y con estrés. Pero lo que me llamó la atención es que la había ensayado con ellos y ayer me puse a llorar. Y es que se remueven cosas, hay cosas que no se controlan. Last dance es el último baile pero para mí es la gala que hice un punto de inflexión en mi vida.

Yo me sentí muy cuestionada por mi forma de ser, lo recibí y me empecé a callar. Estuve una semana callada en la academia porque vi que se me juzgaba mucho y dije no hablo más. Y un día mis padres me llamaron y me dijeron que qué pasaba, que saliera que cantara y fuera yo misma. Es muy difícil ser uno mismo y por eso aplaudo a esta generación.

Quizás es lo que le ha pasado a Ruslana. Ahora que tú ya tienes experiencia, ¿qué le dirías y qué le aconsejas?

Pues es algo que tiene que aprender ella. La experiencia la tiene que vivir uno. Uno tiene que hacer su croquis de su su sello personal sino seríamos todos iguales. Yo con Ruslana lo que siento es la fuerza, de Chiara me encanta su mundo, de Violeta que tiene mucha capacidad de expresión. Todos tienen algo muy bonito y que destaca. Está muy bien que vivan su experiencia, que se pongan a prueba. Es importante fallar, la clave del éxito es el error.

En la final pudimos escuchar a Martin decir como estaba enamorado de Juanjo en pleno directo. ¿Con tu experiencia cómo influye tener una relación sentimental dentro de la academia a la hora del concurso para bien o para mal?

Por supuesto que influye para bien. Cualquier soporte que tengas y apoyo tanto si es como hermandad o como amor, los dos son soportes fundamentales porque emocionalmente te da seguridad.

Ha sido una edición a favor de la higiene en la que se han duchado mucho (risas) ¿En tu edición os duchabais tanto?

No, no, a parte teníamos las duchas separadas. Las chicas arriba y los chicos abajo. No nos dejaban hacer esas cosas.

Al final es un programa en el que se juzga la parte reality. ¿Te ha dolido algo de lo que has podido leer sobre ellos?

No. Lo que si me ha gustado es que cuando se ha hecho un comentario sobre todo con una relación de amor por ejemplo de Juantín es como han salido a defender. Yo me quedo con eso, al final el que está fuera de tiesto eres tú. Estamos en 2024, espabila. Que no se lo tenga que decir yo, que salga un aluvión de gente diciendo ‘disculpa’ me parece muy positivo y me encanta. Es lo que aplaudo del público el contestar al tóxico y de darle naturalidad a las cosas.