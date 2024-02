Carmen Borrego se planta en ‘Así es la vida’ antes de marchar a ‘Supervivientes’: «Me parece fatal»

Este lunes, ‘Así es la vida’ confirmaba lo que avanzamos en El Televisero en exclusiva. Tras unas largas negociaciones, Carmen Borrego será una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes 2024’. Ahora son muchos los que se preguntan si la colaboradora aguantará y no abandonará el reality. «Me lo he tomado muy en serio y me estoy preparando», advertía Carmen Borrego ante sus compañeros.

Después, ‘Así es la vida‘ emitía un vídeo con los retos a los que se puede enfrentar Borrego en ‘Supervivientes 2024’. Uno de los mayores miedos de la hija de María Teresa Campos es el volar y con el reality tendrá que cruzar el charco. También le tiene pavor a las alturas por lo que el salto del helicóptero también es otro de los hándicaps a los que se enfrenta. Para ello el espacio se hacía eco de una terapia a la que se sometió con Cristina Soria en ‘Sálvame’.

Un vídeo que no le hacía ninguna gracia a la colaboradora de ‘Así es la vida’. «No me hace ninguna gracia, me parece fatal que en lugar de animarme», les recriminaba Carmen Borrego a sus compañeros provocando que todos se levantaran a ovacionarla para desearle suerte en Honduras.

Después, Carmen Borrego dejaba claro que lo que más va a echar de menos en ‘Supervivientes’ es a su familia. «El no poder saber nada de ellos, tengo claro que van a estar bien. Espero que cuando vuelva vea a mi sobrina lo feliz que la veo ahora», sostenía después de advertir que ella lo va a dar todo y va a hacer fuego y a pescar.

«Lo que tienes que hacer es hacernos reír. Eres la Mr. Bean de la edición», soltaba Carmen Alcayde. Por su lado, Alejandra Rubio se pronunciaba por primera vez sobre el fichaje de su tía por el reality de Telecinco. «Yo espero reírme mucho Carmen. Confío mucho en tu sentido del humor, eres muy graciosa, eres un meme andante y entonces confío en que saques esa parte de ti y que disfrutes y aguantes», le decía su sobrina.

Los consejos de ex-concursantes a Carmen Borrego

Por otro lado, ‘Así es la vida’ sorprendía a Carmen Borrego con un vídeo en el que ex concursantes y ganadores de ‘Supervivientes’ le daban algunos consejos. Jorge Pérez le aconsejaba que coma mucho ahora antes de viajar, Alejandro Nieto ponía el foco en lo importante que es saber hacer fuego. Mientras, Carmen Lomana le decía que procure no tener lío con sus compañeros y que saque su sentido del humor.

Otra que también le daba consejos era Loly Álvarez y pese a que sus palabras eran bonitas hacia ella, parecía que a Carmen Borrego no le estaba haciendo demasiada gracia que la cantante le diera consejos. O eso se podía deducir de las caras que estaba poniendo en plató mientras se emitía el vídeo.