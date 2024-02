Alejandra Rubio sentencia desde ‘Así es la vida’ lo visto en ‘TardeAR’: «Me da vergüenza»

Este miércoles, ‘TardeAR’ contaba en el plató con Alberto, el que decía ser el ex de Alejandra Rubio y que asegura que le dejó sin decir nada cuando empezó una relación con Carlo Costanzia. El joven se mostraba dolido de que tanto Alejandra como su madre Terelu Campos le negaran.

Un día después, Alejandra Rubio ha reaccionado a la entrevista de Alberto en el plató de ‘Así es la vida‘. Tras ver como él contaba que tras romper con él Alejandra le escribió para verse y que se había tatuado su nombre, la colaboradora era contundente con su reacción.

«Me da una vergüenza esto que me muero sinceramente. Yo no he negado a esta persona en ningún momento. Si esta es la excusa que tiene para sentarse en un plató de televisión está muy equivocado. Yo no le he negado, simplemente he dicho que a mis novios les habéis conocido», recalcaba de primeras Alejandra Rubio.

«Y yo creo que no tengo que dar explicaciones de mi vida cuando estoy soltera. Es evidente que le conozco, pero de ahí a que yo haya tenido una relación estable con esta persona no es cierto. No he cabalgado ninguna relación, por supuesto que no. Es cierto que se habló de vernos y le dije cuando quieras nos vemos y ya no le contesté más pero no estábamos juntos», aseveraba.

Después era Makoke quien le preguntaba si lo que había dicho Alberto de la Nochevieja era verdad. «Me ponen muy nerviosa estas cosas porque que yo tenga que ver a una persona que era anónima sentada en un plató de televisión hablando de mi vida cuando ni yo misma lo hago me parece muy fuerte, pero ya estoy acostumbrada llevo tres semanas viendo de todo y escuchando de todo», insistía Alejandra Rubio dando así un guantazo al que dice que es su ex novio.

Sobre si se había puesto en contacto con él o lo había hecho él, Alejandra Rubio dejaba claro que para ella esto es una etapa pasada de su vida. «Repito mis novios los habéis conocido, yo no quiero hacerle daño ni decir nada malo. Para mí esto está más que acabado, solo quiero seguir con mi vida. Si no se quiere televisión uno no se sienta en un plató y ya está», sentenciaba la hija e Terelu.