Raúl (Mozos de Arousa) habla de su salto a la política en el PP y atiza así a Pedro Sánchez

Los Mozos de Arousa se han convertido en unos de los personajes más queridos de la televisión tras su participación en ‘Reacción en cadena’. Raúl, Borjamina y Bruno han conquistado a la audiencia del concurso que presenta Ion Aramendi cada tarde en Telecinco.

El éxito de este trío gallego procedente de Vilagarcía de Arousa se demuestra en cómo Bruno se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de ‘Bailando con las estrellas’ salvándole cada semana de la expulsión pese a ser el menos valorado por el jurado.

Mientras Bruno triunfa en la televisión, Raúl también lo hace en el mundo de la política. El joven ha pasado de ser concejal del PP en su tierra, Vilagarcía de Arousa, a formar parte de la lista del PP en las elecciones autonómicas del 18-F. El componente de los Mozos de Arousa va en la lista por Pontevedra.

De concursar en ‘Reacción en cadena’ con los Mozos de Arousa a las listas del PP para el 18-F

Uno de ‘Los mozos de Arousa’ se presentará a las elecciones gallegas.

Tras el revuelo generado por su presencia en las listas del PP, Raúl Santamaría cuenta en una entrevista en El Español como comenzó su incursión en el mundo de la política. «Siempre estuve ligado a la política autonómica, cuando estaba Alberto Núñez Feijóo, y provincial, desde muy joven. Mi relación con Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta, es muy buena porque le conozco desde que era presidente provincial del partido en Pontevedra», empieza diciendo.

Al principio le costó aceptar la propuesta de ir en las listas para las elecciones del 18-F por su compromiso con ‘Reacción en cadena’. «La televisión y la política son difíciles de compaginar», recalca. Y por ello en un principio dijo que no porque no quería dejar tirados ni a su hermano Borjamina ni a Bruno porque ellos también habían renunciado a cosas por formar parte de los Mozos de Arousa. Y como en el PP no vieron problema en que compaginara el concurso con las elecciones él aceptó.

¿Pero y después? «Una vez que realicen las elecciones y salga el resultado, pues, en principio, lo mismo, compaginaré ambas cosas, ya que a la productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en Reacción en cadena, no iban a poner pegas», asevera sobre que pasará una vez pasen las elecciones.

«Mis ideas van más acordes al centroderecha»

Al respecto de la política nacional, Raúl no duda en decir que está desencantado. «Yo entiendo la política como algo para ayudar realmente a la gente, y eso ahora se distorsiona cada vez más», destaca. «Yo me metí en la política para intentar ayudar a la gente. Me dan igual las ideas de un lado de otro. Mis amigos me suelen decir que parece que no tengo ideas del PP, y yo les digo: “A ver, ¿cuáles son las ideas del PP?”. Es decir, que parece que si eres del PP te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico… hay unos clichés que yo no los comparto», sentencia.

No obstante, el componente de los Mozos de Arousa no tiene reparos en mostrar su ideología. «Es cierto que en muchas áreas mis ideas van más acordes a las de centroderecha, por eso yo me siento cómodo en el Partido Popular. Pero eso no quita que yo no pueda decir cosas que están bien hechas por parte de los otros partidos. Y al igual que puedo decir qué cosas no están bien hechas de mi partido», añade.

Raúl habla alto y claro de Pedro Sánchez y pronostica el futuro de Feijóo

Raúl Santamaría detrás de Alberto Núñez Feijóo en un acto del PP

En la entrevista, Raúl no duda tampoco en sentenciar lo que piensa de Pedro Sánchez. «El balance que nos muestran es que importa más tener el puesto de presidente del Gobierno que el bienestar de España. Parece que la amnistía solo es Cataluña, que es un tema entre el Gobierno y Cataluña y se están equivocando. Lo que están es aceptando son chantajes a cambio de ser presidente con la única razón de que no gobierne el Partido Popular», afirma el concursante de ‘Reacción en cadena’.

«Al final, lo que se demuestra es que hay diferentes personas que tienen más derechos que otras, que por ser catalán, ahora mismo, tienes más poder que por ser gallego, por ejemplo. Y todo eso simplemente por el hecho de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Y así funciona», sentencia. «Cuando decían que no iban a gobernar con Podemos, lo hacen; cuando decían que con independentistas no iban a gobernar, lo hacen; cuando Pedro Sánchez dijo durante toda la campaña que no iba haber amnistía, la hace… y lo siguiente será un referéndum. Y así funciona. La sensación es que hará cualquier cosa a cambio de ser presidente del Gobierno. Y eso es contrario a mi forma de pensar. Totalmente», prosigue diciendo el de los Mozos de Arousa.

Por último, no se lo piensa al decir lo que piensa de Núñez Feijóo. «Él estaba a gusto en Galicia, llevaba cuatro mayorías absolutas, no tenía necesidad de ir a Madrid porque sabemos cómo es la política nacional. Al final, cada comunidad tiene una cultura y cosas diferentes al resto, y él, para mí, es un ejemplo de responsabilidad, de que supo saber cuál era su momento, de coger las riendas de un partido que, por lo que sea, estaba en problemas. Para mí es una persona que sí que piensa en el Estado, en el país, y que lo que busca son los beneficios para España, que no se vende, siempre está. Fue muy valiente, dando el paso a nivel nacional y creo que será el próximo presidente del Gobierno, sinceramente», concluye.