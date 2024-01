Pepe Rodríguez, muy cabreado ante esta pregunta de Jesús Calleja: «Me parece vulgar»

Este lunes, 29 de enero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘Planeta Calleja’ con Pepe Rodríguez como invitado. Mientras recorrían preciosos rincones de la campiña italiana, el cocinero no dudó en criticar a los periodistas gastronómicos y en confesar lo que más odia de todos ellos.

«Veo y sigo a muchos críticos gastronómicos. ¿No te gustan?», quiso saber Jesús Calleja. A lo que el miembro del jurado de ‘MasterChef’ respondió con claridad y malestar: «Yo respeto todo, pero están estos mal llamados ‘foodies’, que han salido como setas. Y que se dedican a comer y dicen que les gusta todo lo relacionado con la gastronomía. Alguien que escriba bien de gastronomía, con argumentos, con una fuerza, solo hay tres o cuatro, el resto es todo morralla. Los sigo porque me hacen gracia, me río».

Pepe Rodríguez, contra los ‘foodies’: «Un poco de respeto»

«Se permiten el lujo de decirle al cocinero con cuarenta años de profesión cómo o de qué manera o qué harían ellos. Oye, un poco de respeto a la profesión. Hoy en día cualquiera puede ser crítico gastronómico porque tengo un arma, que es el teléfono móvil, y digo que lo soy», prosiguió explicando Pepe Rodríguez, indignado con estos ‘foodies’.

«Luego hay otros que a veces gastan mucho dinero y encima lo quieren monetizar. Cuelgan todo lo que comen y también la factura. Me parece lo más vulgar», concluyó el chef dejando claro que, además, resulta molesto para el resto de los comensales. Ya que suelen llenar su mesa de cámaras mientras comen, y tienen que insistirles en que no pueden grabar en un restaurante durante el servicio de comida.

Sin embargo, esta no ha sido la única queja de Pepe Rodríguez a estos críticos gastronómicos durante el viaje con Jesús Calleja. En otro momento de la ruta, el cocinero también les reprochó que acusen a los chefs famosos de no poner un pie en sus restaurantes. Algo que, según él, no es para nada cierto: «Somos un equipo. El cocinero puede ser el líder, el que sale más y el más conocido, pero es un equipo», sentencia.