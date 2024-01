Paloma García-Pelayo atiza contra Alessandro Lequio y Ana Obregón no duda en replicarle

Desde hace días se está analizando al detalle todo lo que había dicho Ana Obregón sobre la donación de sus exclusivas y de los derechos de autor del libro de su hijo a la Fundación de Aless Lequio. Todo a raíz de que saliera a la luz que nada de lo que había prometido había ido a parar a la Fundación. Este jueves, la actriz y presentadora rompía su silencio en ‘Y ahora Sonsoles‘ y agradecía la profesionalidad de Sonsoles Ónega y sus colaboradores como Paloma García-Pelayo.

Así, harta de las acusaciones y señalamientos que se le han hecho en los últimos días, Ana Obregón optaba por llamar en directo al programa de Sonsoles Ónega y aclarar lo sucedido en torno a sus donaciones y la creación de la Fundación Aless Lequio. En ese sentido, la actriz y presentadora recalcaba que ella nunca había dicho que todo el dinero de las exclusivas iban a ir para la Fundación sino parte de ellas.

Tras todas las críticas recibidas, Ana Obregón reconocía a Sonsoles Ónega que había llegado a pensar en tirar la toalla. Al escucharle decir eso, Paloma García-Pelayo no dudaba en reconocerle su gran labor y lo necesario que es tener gente como ella que luchan por ayudar a los demás.

Pero además, la colaboradora no se contenía al lanzar una crítica muy clara al que fue su compañero durante muchos años en ‘El programa de Ana Rosa’, Alessandro Lequio después de ver como estos días se había atrevido a cuestionar que todo esto estaba manchando el nombre de su hijo y que Ana lo estaba permitiendo.

Paloma García-Pelayo critica a Alessandro Lequio ante Ana Obregón

Paloma García-Pelayo en ‘Y ahora Sonsoles’.

«El estar al frente de una fundación y apoyarla como tú la apoyas es imprescindible y necesitamos gente como tú pero también que sea todo muy transparente y dar las explicaciones oportunas», empezaba diciéndole Paloma García-Pelayo a Ana Obregón.

Después le mandaba una pregunta muy directa en torno a esta polémica y las manifestaciones de Lequio. «¿Crees que todo esto está ensuciando la fundación y el nombre de tu hijo, como dice además lamentablemente el que es el padre de tu hijo?«, le cuestionaba la periodista.

«Yo creo que no porque ha habido un comunicado oficial, las redes de la Fundación las llevo yo y cada vez tenemos más seguidores. En España, las personas cuando ven la tele hay cosas que las creen pero no son tontos. Hay veces que se dicen cosas y que se ataca a las personas para subir audiencia, su minuto de oro, pero cuando lo que se cuenta es la verdad no da audiencia. Y cuando se habla con el corazón o se dicen las cosas como son no. No creo que ensucie, creo que puede dañar algo, pero una vez aclarado todo punto por punto y cada donación que he hecho ya está», sentenciaba al respecto Ana Obregón.

«Me da rabia todo esto porque la Fundación lleva el nombre de mi hijo y desde que falleció él solo quiero honrarle con todo lo que haga y me duele muchísimo. En marzo cuando estén todos los derechos de autor en la Fundación voy a hacer una captura de pantalla y os lo mandaré para que lo veáis. Tengo la conciencia tan tranquila», añadía mientras Sonsoles mostraba su hartazgo porque todo se examine y se tenga que exponer tanto.