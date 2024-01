Lo que ha hecho Avilés a Raquel Arias y que ‘Así es la vida’ ha tenido que amonestar en directo

‘Así es la vida‘ adelantaba este martes en exclusiva que Gabriela Guillén dio a luz el pasado 31 de diciembre al sexto hijo de Bertín Osborne. Un día después, el presentador ha dejado claro en una exclusiva en ¡Hola! Que ha decidido que no quiere ser padre ni ejercer como tal. Un tema que este miércoles ha generado mucho debate en el programa de Sandra Barneda con Raquel Arias y José Antonio Avilés enfrentados.

Aprovechando que Raquel Arias, habitual colaboradora de ‘Así es la vida’ es amiga de Gabriela Guillén, el programa ha querido conectar con su compañera para preguntarle por si había podido hablar con su amiga. Pero la colaboradora no ha querido decir nada y ha querido protegerla. Sin embargo, este miércoles Gabriela le ha dado permiso para que pueda hablar en su nombre.

«No he querido contestaros porque no quería meterme en algo sin tener su permiso. Ella se siente traicionada porque el mensaje que ha dicho Antonio Rossi esta mañana se ha enterado por mí. Ella no se lo podía creer y se ha sentido traicionada porque esto se lo había contado a una amiga de confianza y no se esperaba para nada que se lo fuera a contar a un periodista», confesaba Raquel Arias antes de lanzar un guantazo a José Antonio Avilés.

Pero además, Raquel Arias dejaba claro que ella no va a hablar de determinados asuntos del parto y de si Bertín Osborne se había enterado por la prensa del nacimiento del bebé o no. «El viernes os contaré más cosas que mañana iré a visitarla y a conocer al bebé», aseveraba la colaboradora.

«Voy a aprovechar para lanzar un dardo por algo que dijo ayer Avilés, que a veces hay que saber a quién defender. Pues yo cada día me siento más orgullosa de defender a Gabriela, porque tanto que has dicho antes de que después de esta entrevista tan madura que ha dado Bertín ha ganado mil amigos más, pues nada tú sigue defendiendo a Bertín que así se demostrará como es la personalidad de cada uno», soltaba Raquel Arias a modo de ‘guantazo’ a José Antonio Avilés.

Minutos después, Sandra Barneda y César Muñoz conectaban con Avilés, que se encontraba desplazado a las puertas de la finca de Bertín Osborne en Sevilla. Desde allí, el colaborador relataba que había una persona del entorno del cantante que si le había dicho que no se le ha dejado ejercer como padre como él ha querido ejercer.

Justo después, José Antonio Avilés se dirigía directamente a Raquel Arias para darle la réplica a su ataque. «Para dar hay que saber recibir. A las pruebas me remito compañera Raquel, que tú esta tarde has dosificado muy bien la información que tienes cuando a lo mejor a lo que te tenías que dedicar es a buscar exclusivas de toda índole en el mundo del corazón y no ceñirte a la información de una amiga para seguir sentada en un plató de televisión», soltaba Avilés.

Sandra Barneda para los pies a José Antonio Avilés

José Antonio Avilés y Sandra Barneda en ‘Así es la vida’

E inmediatamente, Sandra Barneda le paraba los pies. «Avilés yo creo que ayer ya se lio bastante en este programa. Creo que vuelves otra vez a meterte con un compañero sobre si hace bien su trabajo o no. Lo acabas de hacer con Raquel. No es el tono ni son las maneras Avilés, sigamos una línea buena», le recriminaba la presentadora.

«Perdonad, creo que estoy siguiendo una línea buena después de lo que ha dicho ella en el programa», se justificaba Avilés. «Solo respondo a lo que vosotros como presentadores me habéis preguntado», insistía el colaborador. «No, Avilés no. Ella se ha referido al tema que estás tú con Bertín Osborne y tú acabas de inhabilitarla con respecto a cualquier otro tema y es lo mismo que hiciste ayer. Creo que no es necesario», terminaba diciéndole Barneda a su colaborador tras lo hecho con Raquel Arias. «Si ha sentado mal pido disculpas, pero no estoy de acuerdo», sentenciaba José Antonio Avilés.