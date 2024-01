Jesulín de Ubrique hace esta manifestación que deja bastante mal parada a Belén Esteban

Desde que Belén Esteban desapareció del mapa de los medios, Jesulín de Ubrique es completamente otro. Atento con la prensa, amable, abierto a compartir su vida… el torero está irreconocible, y el fin de ‘Sálvame’ puede ser uno de los motivos. Tan abierto que este miércoles, el diestro ha concedido una exclusiva a ¡Hola! en la que se sincera sobre su paternidad. Pero también ha tenido tiempo para cargar contra la princesa del pueblo.

Desde los inicios de la guerra entre Belén Esteban y Jesulín, la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ siempre se ha quejado de que el torero nunca ha estado a la altura como padre. Y es que los problemas entre Janeiro y su hija Andrea nunca han sido un secreto, pero el diestro ha querido defenderse. «Creo que soy un padre bueno. Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan», asegura Jesulín.

Y después de dejar claro que está desempeñando un mejor papel de padre con su segundo hijo, Jesulín de Ubrique habló sobre la archienemiga de la colaboradora. «Es la mujer que necesitaba. Porque si no fuera por esta mujer, yo no estaría, Yo no sería. Yo no podría estar al lado de una persona que no quisiera a que no me hiciera feliz», explica Janeiro sobre su mujer, María José Campanario.

El dardo de Jesulín de Ubrique a Belén Esteban

Es entonces cuando aprovecha para lanzar una pulla a la de Paracuellos. «Mi mujer ha sido una persona de quitarse el sombrero, porque estoy seguro de que otra mujer no habría aguantado las barbaridades que ella se ha visto obligada a aguantar», apunta el de Ubrique haciendo referencia a los años en los que Belén Esteban señaló públicamente a la pareja en programas como ‘Sálvame’. Pero la cosa no quedó ahí.

«Al final, el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Los comentarios chungos y las mentiras han tenido las patas muy cortas. Y nosotros hemos seguido navegando», sentencia Jesulín de Ubrique, lanzando un sonado dardo a la antigua colaboradora de Mediaset por la batalla mediática que protagonizaron durante tantos años. «De nosotros se ha dicho de todo. Nos han pegado por activa y por pasiva. Nos han intentado hacer daño a toda costa», añadía el ex-concursante de ‘MasterChef Celebrity’.

Ahora que Belén Esteban no cuenta con un espacio para hacer frente a estas duras declaraciones, no sabemos si habrá respuesta de la princesa del pueblo, pero su expareja se lo ha dejado claro. «¿Sabes qué? Que se la han tenido que tragar. Y se la van a seguir tragando», sentencia el torero sobre la felicidad que comparte con la madre de su hijo.

Su relación con el mundo del corazón

Sobre su vínculo con la prensa del corazón, también quiso dejar claro cuál es su relación actual con la farándula. «Si yo hubiese dicho que sí a muchísimas cosas, pensando únicamente en lo económico, habría ganado mucho, pero mucho, con la televisión», apunta el diestro. Y vuelve a señalar a Esteban por la carrera televisiva que se labró a su costa. «A lo mejor, alguien sí que se lucraba a mi costa, pero yo no», puntualiza cuando le preguntaron sobre el dinero de las exclusivas.