El rebote de Ana Rosa por lo que le ha hecho Antonio Hidalgo: «¿Vienes a tocar las narices?

El pasado domingo, el Real Madrid se proclamó ganador de la Supercopa de España tras ganarle la final al F.C. Barcelona 4-1. Para celebrarlo, Antonio Hidalgo se presentaba este martes en ‘TardeAR‘ con un chándal del equipo blanco ante Ana Rosa Quintana, que es una férrea hincha del Atlético de Madrid.

El que fuera copresentador de ‘Sabor a ti’ entraba al plató al ritmo del himno célebre del Real Madrid. «¿Tú que vienes a tocar las narices?», le espetaba Ana Rosa Quintana a Antonio Hidalgo al ver como llegaba con cierto recochineo ante el triunfo de su equipo rival.

Mientras todo el público vitoreaba y cantaba el himno del Real Madrid. «Oye, respetad a la jefa», les pedía Antonio Hidalgo al ver cómo Ana Rosa Quintana se estaba sintiendo incómoda al ver tantos vítores al eterno rival de su Atleti. «A mí me parece muy bien que cada uno sea del equipo que sea pero justo en este momento que nos han metido cinco goles no me parece bien», replicaba la presentadora en alusión a la «manita» que le metió el Real Madrid al Atleti en la semifinal de la Supercopa.

«Querida si hoy hay para todos los de la mesa», espetaba Antonio Hidalgo señalando a Xavier Sardá. «Bueno el Barça…», soltaba con sorna entonces Ana Rosa. «Al Barça madre mía…», apostillaba la presentadora. «Hoy no vengo a hacer sangre con el tema del fútbol, que se podría. Reconócelo cariño, reconoce que hubo un momento en el que pensabas que ibais a ganar«, le soltaba Hidalgo a su compañera con risa maliciosa.

«Hemos ganado muchas veces», le replicaba Ana Rosa. «Lo sé cariño», respondía Antonio Hidalgo. «No es por hacer sangre futbolística, voy a hacer énfasis en la figura del cuñao. El cuñao es el típico que hoy vendría a tocarte las narices, vamos lo que he hecho yo», explicaba entonces el colaborador.

«Ya está solo quería decirte que el jueves tenéis la revancha en la Copa del Rey contra el Madrid. Es que como me ha mirado diciendo que solo fue un accidente…», le soltaba Antonio Hidalgo a Ana Rosa Quintana, que le replicaba recordándole lo que sucedió en la anterior. «Es que tengo la memoria últimamente… Me hago mayor», reaccionaba él. Finalmente, antes de irse proponía irse haciendo el típico gesto de Cristiano Ronaldo. «No te enfades tonta», sentenciaba el colaborador.