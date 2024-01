Antonio Resines eleva esta queja por lo que le hicieron en ‘De Viernes’: «Estáis despedidos»

Antonio Resines visitó el plató de ‘De Viernes’ para promocionar su nuevo proyecto de ficción, ‘Serrines, madera de actor’. Una producción de Mediaset que estrenó sus dos primeros capítulos en FDF este 12 de enero y que ya se encuentra disponible al completo en Amazon Prime Video.

Sin embargo, le tuvieron en una sala vip de Telecinco durante toda la noche y su entrada a plató no se produjo hasta bien entrada la madrugada. Fue la ‘cuarta silla’ de la velada por detrás de Cándido Conde-Pumpido, Colate y el scoop de Olvido Hormigos. Y eso provocó que no apareciera hasta la 1:20 horas. Algo que no se tomó demasiado bien y que luego manifestó a su forma.

En primer lugar, nada más sentarse en el sofá del estudio, Antonio Resines se quejó por sus condiciones: «¿Esto lo ponéis así para que me hunda?». «¿Es incómodo o qué?», le preguntó Beatriz Archidona. «Es comodísimo, pero te quedas como más bajito. En fin, ya hablaré luego yo con el productor», replicó el actor con sorna.

«Yo te tengo que pedir disculpas porque tengo un montón de mensajes de mis hijos en el móvil preguntándome por qué has entrado tan tarde», señaló por su parte Santi Acosta. Una percepción muy extendida. «Eso me lo está diciendo todo el mundo y he hablado yo con los productores, estáis despedidos todos…», declaró Antonio Resines con sentido del humor.

«No lo sé yo tampoco», añadió a continuación ya en tono serio. «Lo bueno siempre se deja para el final Antonio», defendió Beatriz Archidona. «No, no», espetó el intérprete mientras hacía un gesto de negación con la mano con el que dejaba claro que no iba a comulgar con esa premisa. «Siempre, siempre, la guinda del pastel», insistió la presentadora.

«Bueno, sí, venga, vale, vamos a hacer como que me lo creo. Acepto pulpo, venga», terminó diciendo Antonio Resines mientras se trataba de correr un tupido velo y retomar el curso de la entrevista. Por último, el actor se fue con buen sabor de boca por la grata sorpresa que le dieron Víctor Elías y Fran Perea en los minutos finales. Sus hijos en ‘Los Serrano’ irrumpieron en plató.