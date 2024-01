Ana Rosa, lapidada por sus palabras ante la polémica de Toñi Moreno: «Peor que Pablo Motos»

Ana Rosa Quintana ha echado más leña al fuego en ‘TardeAR’ sobre la polémica de Toñi Moreno con Bella, una influencer estadounidense que colabora en su programa matinal en Canal Sur. La presentadora andaluza bromeó sobre su físico y la joven no se lo tomó nada bien, denunciándolo más tarde en sus redes.

«Está mucho más delgada eh. ¿Te has metido un filtro o son las lentejas con chorizo que te has metido muchos platos?», le espetó la gaditana a Bella. Un comentario que Toñi hizo sin mala intención, sí, pero que resultó muy ofensivo para esta tiktoker como así admitió al borde del llanto ante sus seguidores.

El revuelo ha sido mayúsculo, convirtiendo a Toñi Moreno en ‘trending topic’ nacional durante días con ataques e insultos ante los que la comunicadora, muy afectada, pidió perdón desde su programa; asegurando que ella no es «gordófoba» como así la han calificado.

Además, la de Sanlucar de Barrameda conectó con el magacín vespertino de Ana Rosa Quintana para dar explicaciones y volver a reiterar esas disculpas, también para con los espectadores que se hayan sentido violentados con este episodio. Sin embargo, la conductora de ‘TardeAR‘ avivó la controversia con sus palabras, que le han llevado a ser el blanco de todas las críticas.

«Toñi Moreno hace una broma inocente a una influencer como podríamos haber hecho cualquiera y la que te han montado… Es que ya no se puede decir nada», soltó Ana Rosa de primeras. «Cuanto tú haces una broma y esa persona se siente ofendida solo se puede decir perdón», sentenció por su parte Toñi.

No obstante, Quintana no se contuvo a sabiendas de que su pronunciamiento estaba siendo más incendiario y no dudó en afirmar que lo de Bella ha sido «un poco de victimismo». «Las gordas son maravillosas (…) Espero que la chica esta acepte las disculpas y que el próximo día que la veas le invites a unas lentejas con chorizo», remató la periodista de Telecinco.

Todo con un tono que era el que precisamente se estaba condenando en redes. De ahí que se haya señalado «maldad» en Ana Rosa por pronunciarse en estos términos. Además, lo cierto es que, si nos fijamos en el lenguaje no verbal, la cara de Toñi Moreno ante tales manifestaciones era un auténtico poema.

