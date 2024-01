Ana Rosa censura a Miguel Ángel Nicolás por lo que insinuó de Bertín Osborne en ‘TardeAR’

Este jueves 18 de enero, Ana Rosa Quintana no dudó en pararle los pies a Miguel Ángel Nicolás ante lo que insinuó de Bertín Osborne en ‘TardeAR’. Todo después de que el programa vespertino de Telecinco adelantara algunas de las declaraciones de Gabriela Guillén que podrán verse esta noche en ‘¡De viernes!’.

En ellas, la fisioterapeuta cuenta que cuando le anunció su embarazo a Bertín, este «pegó a la ventana y se puso muy violento». Tras lo cual le propuso dos opciones: «Me dice que si quiero tener a mi hijo pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir». Al parecer, el cantante la dijo: «Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue».

Estas palabras fueron analizadas por los colaboradores de ‘TardeAR’, el programa presentado por Ana Rosa Quintana como Miguel Ángel Nicolás o Leticia Requejo, entre otros. «Yo siempre cuento lo mismo. Cuando se sabe de esta relación, yo coincido con él en el cumpleaños del Turronero. Y le digo: eres la amiga de Bertín y me dice ‘no, soy la novia'», explicó Leticia Requejo.

Según la periodista, «una cuarta persona me dijo que Bertín estaba encantado con ella, aún no se sabía el tema del embarazo». Por tal motivo, la colaboradora considera que la entrevista será interesante porque se sabrá «como todo se rompe».

Gabriela Guillén en ‘De Viernes’

Ana Rosa corta abruptamente a Miguel Ángel Nicolás

En ese momento, era Ana Rosa Quintana la que tomaba la palabra para recordar que Gabriela «habla de dos momentos y dos actitudes distintas. La primera es ‘me voy a ocupar porque estás embarazada, pero la relación se ha roto’. Y luego otra, que es ‘vamos a continuar'».

Por su parte, Miguel Ángel Nicolás explicó cómo, según Gabriela, «dice Bertín: ‘si no tienes el niño estoy contigo. Y si lo tienes…'». Sin embargo, la presentadora le cortó abruptamente: «No, no se pueden hacer esas lecturas, lo siento, Miguel Ángel». «Él no le propone un aborto, él le dice ‘yo me ocupo del niño, pero de ti no, ya no quiero saber nada de ti'», matizaba Ana Rosa.

Pero el colaborador insistía en sus palabras: «Es como que si no tienes al niño sigo contigo y estoy enamorado de ti, pero si hay niño acabamos con la relación». Sin embargo, todos sus compañeros le decían que no estaba entendiendo lo que la fisioterapeuta estaba diciendo. Habrá que esperar a esta noche para conocer la entrevista completa de Gabriela Guillén, que promete dar mucho de que hablar.