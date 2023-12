Ya hay fecha exacta para la despedida definitiva de Pedro Piqueras de Mediaset tras 17 años

Después de 34 años haciendo escaletas de informativos de televisión, Pedro Piqueras dice adiós a 17 años en ‘Informativos Telecinco’ como director y presentador el próximo 21 de diciembre, tal y como ha señalado en una entrevista que ha concedido al periódico El País.

Ese día tiene previsto llevar queso manchego, una buena botella de vino y salami húngaro «porque es muy bueno y porque quiero lo mejor para mi equipo, son los mejores y han sido años maravillosos juntos». Así se producirá una despedida como a él le gustan sin grandes artificios y discreta.

Aún le he quedan algunos telediarios por delante. Pocos, muy pocos, pero ya empieza a invadirle esa sensación de añoranza a pesar de que todavía no se ha despedido. En el ‘Chester‘ con Risto Mejide ya admitió que le daba «rabia» tener que jubilarse ahora cuando Mediaset va a apostar como nunca por los informativos y ante la llegada reciente de Paco Moreno, amigo suyo, como nuevo dirigente de estos.

Sin embargo, a sus 68 años de edad, cree que es el momento de parar y de saber marcharse para dar paso a Carlos Franganillo, su electo sucesor. Reconoció también ante Risto que había perdido facultades para enfrentarse a una escaleta diaria y que se sentía con la necesidad de imbuirse en una vida a la que antes había renunciado por el sacrificio que supone la tele: cañas con amigos, funciones de teatro, navegación, viajes…

A pesar de todo ello, Pedro Piqueras guardará en su corazón todo lo bueno que le ha dado Mediaset durante casi dos décadas. Aunque también se ha pronunciado sin rodeos ante la cara B que le situó en el centro de la viralidad en redes sociales, especialmente durante la pandemia, a raíz de esas polémicas transiciones de ‘Sálvame’. Sus caras lo decían todo.

Desde su punto de vista, fue una falta de respeto y de profesionalidad y en las declaraciones a El País no oculta que aquello le causó un gran malestar. «A mí me ha dado paso directamente la sobrina de Isabel Pantoja desnuda en la nieve, o Raquel Mosquera, a la que conozco y aprecio, mandándome ‘un besazo’ en pleno covid, con cientos de muertos todos los días. Aquello no debió suceder nunca», sentencia al citado medio.

«Me enfadé mucho con la situación, pero luego llamé a Raquel para disculparme porque la historia no iba con ella, una cosa no quita la otra», ha añadido, en alusión a que la responsabilidad no era de ella, sino del programa ‘Sálvame’.