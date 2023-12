TVE se carga ‘MasterChef Junior 10’ el día de Navidad y toma esta decisión con su emisión

No hay duda de que ‘MasterChef Junior‘ ya no cuenta con el favor de la audiencia como antaño. De hecho, los pobres datos que había cosechado su última edición llevó a TVE a no apostar por esta versión el pasado año y sustituirlo por los especiales de ‘MasterChef Navidad’ con ex concursantes del ‘Celebrity’.

Pero como estos especiales tampoco funcionaron, TVE optó por recuperar ‘MasterChef Junior’ este año. La cadena pública estrenaba la décima edición del formato hace dos semanas con doble entrega el lunes y martes. Pero tras su fiasco en audiencias, optó por dejar una sola entrega la semana pasada en la noche del lunes.

Ahora TVE ha sorprendido al anunciar que la cuarta entrega de ‘MasterChef Junior 10’ no se emitirá el lunes 25 de diciembre y se trasladará al martes 26 de diciembre a partir de las 22:50 horas. En su lugar, el día de Navidad, TVE ha optado por estrenar la oscarizada película ‘CODA: Los sonidos del silencio’.

Un movimiento sorprendente pues cabe recordar que otros años ‘MasterChef Junior’ si se ha emitido regularmente en el prime time del día de Navidad o otras versiones del mismo como ‘MasterChef Abuelos’ al ser un día familiar. Sin embargo, después de que el formato anotara el pasado lunes un 8,9% y 649.000 espectadores, La 1 ha optado por emitir cine y trasladar el talent de cocina al martes.

‘MasterChef Junior 10’ viajará a Benidorm para su repesca, el martes

Un jardín de luciérnagas, flores y hojas gigantes será el lugar donde los aspirantes de ‘MasterChef Junior’ deberán enfrentarse al primer desafío: crear un plato vegetariano que capture la esencia de paraíso, y para ello usarán verduras, hortalizas y flores que previamente habrán de localizar en el lugar. El influencer y finalista de ‘MasterChef Celebrity 8’, Daniel Illescas, y el chef Jesús Sánchez, ganador de tres Soles Repsol, les acompañarán en esta prueba.

Benidorm acogerá la prueba de exteriores, donde los aspirantes disfrutarán de un día de diversión acuática en Aqualandia. Este lugar será el escenario del reencuentro con los exconcursantes, que se jugarán la repesca en el programa con el cocinado de nueve tapas inspiradas en la cocina de nueve países diferentes: gyozas de ternera, salsa de ponzu y wakame; taco de maíz crujiente con cochinita pibil, guacamole y pico de gallo; y hamburguesa de ternera con foie caramelizado y mahonesa de trufa; entre otros manjares. Por su parte, los aspirantes tendrán una prueba por equipos en la que cocinarán un menú compuesto de un plato salado y otro dulce.

Y el último reto abrirá las puertas de la semifinal de ‘MasterChef Junior 10’. Antes de comenzar el desafío, los niños y niñas jugarán a explotar globos con dardos en los que se encuentran los ingredientes del cocinado, por lo que deberán explotar el mayor número posible. El plato deberá tener como protagonista la proteína animal. Además, recibirán la visita de Eneko, ganador de ‘MasterChef 11’.