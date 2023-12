Sonsoles no da crédito con el augurio que Juan del Val extendió de Alejandro Sanz

Si hace unas semanas, Juan del Val daba el salto a Telecinco como invitado de ‘TardeAR’ y recibía la propuesta de Ana Rosa Quintana para incorporarse a su equipo de colaboradores en la esa VIP, el escritor aparecía este martes en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ con Sonsoles Ónega.

El marido de Nuria Roca prosigue así su gira promocional de «Bocabesada», su última novela. En esta ocasión, Juan del Val se sentaba junto a Sonsoles Ónega para hablar de este libro y ser entrevistado por su compañera de cadena.

Durante la entrevista, Juan del Val reconocía ser un gran seguidor del mundo de los toros y Sonsoles Ónega aprovechaba para preguntarle por su relación con Juan Ortega, el torero que se convirtió en una estrella del corazón hace unas semanas tras dar una espantada el día de su boda.

Y justo después, Sonsoles Ónega le preguntaba a su invitado si él se atrevería a hacer crónica social. «Me interesa y me entretiene. Yo reivindico también en los libros la palabra entretenimiento. Es algo que me parece que tiene un valor que a veces se desprecia. A mí me gusta verla y luego es verdad que cuando sabes de un tema, conoces al personaje o eres el propio personaje ves que no terminan de atinar», respondía del Val.

«Lo digo porque Lorena Vázquez nos ha puesto sobre la pista de una cosa que tú dijiste en una entrevista en un podcast. Y yo tengo que preguntarte por esto porque es una de las noticias del siglo», aseveraba Sonsoles Ónega dando paso a unas imágenes en las que se ve a Juan del Val en el podcast de Xuso Jones advirtiendo de que hay un cantante muy famoso que ha iniciado una relación con una actriz y que si se supiera sería sorprendente.

«¿O sea estabas hablando de Alejandro Sanz y Mónica Cruz?», le preguntaba Sonsoles a su invitado. A lo que Juan del Val entre risas confesaba que se lo había inventado. «¿Te puedo decir una cosa?», le contestaba él, a lo que ella apostillaba que «te lo estabas inventando». «Totalmente», decía él.

«Una poca leche que dirían mis hijos. ¿Cómo es posible? Entonces eres vidente», reaccionaba Sonsoles Ónega sin creerse que se lo inventara todo. «Yo al final soy guionista y me invento cosas, podía haber dicho una actriz y un cantante», añadía entre risas. «Podría habérmelas dado de saberlo, pero yo no tenía ni idea de esto», concluía.