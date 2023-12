Sandra Barneda se planta de ‘Así es la vida’ por lo ocurrido y se despide así: «No quiero esto»

‘Así es la vida’ parece estar derivando en ‘Sálvame’ a tenor de lo que se ha visto este mismo miércoles. Hasta la propia Sandra Barneda se ha debido de dar cuenta de esa degeneración y, por eso, ha despedido el programa de hoy con un alegato en contra de este tipo de televisión.

Y es que Jesús Manuel Ruiz, periodista y excolaborador de ‘Sálvame’ ha arremetido sin piedad contra Alejandra Rubio en particular y las Campos en general a través de su blog. Y la joven, que es una de las colaboradoras del espacio de sobremesa de Cuarzo, le ha respondido con otra carta en directo. Es decir, esa cruzada se ha convertido en un ring de combate.

«Para empezar, como periodista deberías informarte mejor porque yo no he estudiado en la universidad que dices en tu artículo. Deberías plantearte seriamente si despedir al que te ha puesto cámaras en la casa de las Campos porque la señal te llega demasiado mal. Tú no me conoces ni me vas a conocer (…) Te metes con la belleza. Es algo genérico que, a las personas medio monas que salen en la tele, la gente como tú solo las valore por eso. No soy una pobre niña rica. No recibe crítica quien no dice nada, no hace nada y no es nada. Gracias por su artículo porque con eso solo me harás crecer más y ser más grande», le ha replicado Alejandra Rubio mirando a cámara.

En ese momento, muchos de los colaboradores de ‘Así es la vida’ se han posicionado con ella en detrimento de Jesús Manuel Ruiz. Sin embargo, esos derroteros por los que empezaba a discurrir el magacín no han gustado nada a Sandra Barneda, que se ha puesto seria y ha lanzado un contundente alegato en la despedida del programa.

«Os pido de verdad una cosa y voy muy en serio. Esto no se va a convertir en que una persona escriba un artículo en un blog con toda la libertad y que nosotros respondamos. Esto no va de ahí y yo no creo en eso y no quiero esto en este programa», ha sentenciado alto y claro en primer lugar.

«Me gustaría, por favor, que no entráramos en esto. Si queremos otro tipo de programa y de sociedad, hay que empezar a entender que, aunque te metan caña, no hay que contestar de la misma manera y no hay que rebajarse», ha añadido Sandra Barneda, queriendo desmarcarse así del tono de su antecesor, ‘Sálvame’.