Pilar Rubio no calla más y aclara tajante la verdad de su relación con Sergio Ramos

Apenas unas horas después de que Sergio Ramos asegurase que su matrimonio con Pilar Rubio va «muy bien», la presentadora ha roto su silencio ante las cámaras de Europa Press. Son insistentes los rumores que apuntan a que la separación de la pareja sería «inminente» y que incluso estarían esperando a que pasasen las fiestas navideñas para anunciarlo.

Los reporteros del citado medio han pillado a Pilar Rubio a su salida de su trabajo en ‘El Hormiguero’ y no han dudado en preguntarle qué balance hace del año que está a punto de terminar. «El año ha sido maravilloso», se ha limitado a decir ella con una gran sonrisa. Además, explicaba que sus navidades se presentan «como siempre».

Respecto a en qué punto está su matrimonio con Sergio Ramos, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ dejaba claro que, con la cantidad de trabajo que tiene a diario, no tiene tiempo para «estar desmintiendo chorradas». Tras ser informada de que, incluso algunos periodistas fechan su divorcio para después de Reyes, la presentadora les ha preguntado cómo se comunica ese tipo de noticias.

«¿Eso qué se hace? ¿Se apunta? Estamos muy bien, de verdad, siento que tengas que estar aquí a estas horas por esto. Está todo bien y no podemos estar desmintiendo tonterías cada día», aseguraba Pilar Rubio, sin perder la sonrisa en ningún momento.

Pilar Vidal insiste en que la separación entre Pilar Rubio y Sergio Ramos es inminente

Pese a que los dos protagonistas ya han desmentido los rumores, la información que manejan algunos periodistas sería muy distinta. Horas antes de estas palabras de Pilar Rubio, Pilar Vidal aseguraba que, en caso de que se separen, el motivo sería la existencia de «terceras personas» por parte del futbolista.

Según la información que maneja la periodista, en el entorno de la pareja habría «nerviosismo porque la noticia se tiene que dar por partes». Primero tendría que ser oficial y, en este caso, «tienen que venir los motivos por los que se produce esa ruptura». «Si hay ruptura oficial es por terceras personas, que no nos cuenten que hay desgaste ni nada…», insistía Pilar Vidal, quien, aseguraba que «hay quienes ponen nombre y apellido a esa tercera persona en discordia».

«De ahí que haya tanta intención de proteger a Sergio, para que no se adelanten informaciones que vendrían a poner todo al traste y más en las fechas que estamos. Puede que se precipite, puede que esta vez no lo puedan controlar. En otras ocasiones sí que se ha podido controlar y en esta ocasión no, y a lo mejor es porque por parte de uno de los dos hay interés de que no se controle, que salga y ya está», concluyó Pilar Vidal.