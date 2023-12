Paz Padilla deja tiritando con lo que pasaba en ‘Sálvame’ sin cámaras: «Es muy duro»

Paz Padilla sigue teniendo mucho que decir sobre su abrupto final en ‘Sálvame’ hace casi dos años. El final de la presentadora en el querido espacio de Telecinco está aún lleno de incógnitas, y la gaditana está dispuesta a contar su versión. En una reciente entrevista, la comunicadora ha arremetido contra el formato y ha revelado ciertas tensiones detrás de cámaras con sus compañeros de plató.

Hace ya casi dos años desde que Mediaset anunció el despido de Paz Padilla por abandonar antes de tiempo el plató en una tarde de enero de 2022. La salida de la humorista, que se produjo tras un momento de tensión en directo con Belén Esteban, le valió su puesto en el programa y en Telecinco. Aunque luego fue readmitida al considerarse un despido improcedente. Recientemente, ha aparecido en el podcast ‘Lo que tú digas’, donde ha contado con pelos y señales los motivos reales detrás de todo aquello.

Paz Padilla arremete contra ‘Sálvame’

Paz Padilla comenzó recalcando que, actualmente, no le gustaría presentar un programa como ‘Sálvame’. Aseguró que hay una gran división en el equipo y que «o estás con ellos o contra ellos». El detonante de su despido fue un vídeo enseñado por el programa en el que se la acusaba de antivacunas, lo que desencadenó su salida de plató que llevaría a su fin en el programa.

Paz Padilla en el podcast ‘Lo que tú digas’

«Editaron mi video hablando del Covid. Yo no soy antivacunas, tengo todas las vacunas puestas», aseguró la presentadora gaditana. Además, quiso destacar que «el tiempo pone las cosas en su sitio«, haciendo referencia a que ella ha seguido trabajando mientras que ‘Sálvame’ ha sido finalmente cancelado.

La antigua conductora de las tardes de ‘Sálvame’ apuntó también que para ella era muy difícil lidiar con la enfermedad de su marido y no poder desahogarse con sus compañeros: «No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo«. Insistió en que en un primer momento buscaba «dar amor y comprensión para compensar» entre tanto mal rollo, pero cuando vio el trato de sus compañeros todo cambió: «Me di cuenta de que ya sobraba».

Afirmó de manera rotunda que no aceptaría volver a un programa de ese tipo «en la vida» ni por dinero, pues «ya no necesita dinero» y considera que ha superado esa etapa de su vida. También reveló que hubo un punto en ‘Sálvame’ en el que descubrió que ya no era necesaria: «Durante mucho tiempo estuve muy incómoda«. Aseguró también que muchos colaboradores se han quedado «absorbidos» por el personaje televisivo: «Hay mucha gente que les ha comido el personaje. No sabes cuál es la persona y cuál es el personaje«.

Por último, la de Cádiz no dudó en afirmar que en el programa ha visto cómo se maltrataba a personas sin consideración ninguna, poniendo en duda la empatía y la ética de los directores: «Era muy duro. Yo le decía a los directores: ‘¿pero no te da pena verla llorar?’ Y me decían: ‘anda ya’«. Lo que está claro es que Paz Padilla nunca se había pronunciado de una forma tan contundente hasta ahora. Unas confesiones que coinciden con el estreno del nuevo reality de la presentadora en Cuatro el próximo miércoles a las 22:45 horas.