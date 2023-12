Paloma Barrientos se planta desaforadamente ante Joaquín Prat en directo: «A mi no»

Paloma Barrientos se ha puesto farruca con Joaquín Prat este viernes en ‘Vamos a ver’. Y todo, a cuenta de los intensos debates que se están produciendo en los últimos días sobre el demoledor testimonio de Ángel Cristo con el que atiza dura e inesperadamente contra su madre Bárbara Rey.

Esta noche, en ‘De viernes’, no solo podremos ver la segunda parte de la entrevista relativa al rey emérito, el chantaje y las fotografías que él hizo y que pretende hacer públicas, sino que también Ángel junior contestará a su madre y a su hermana por lo que han dicho de él esta semana.

En el avance que Telecinco ha ofrecido se ve cómo Ángel Cristo revela que recibió un mensaje desafiante de Bárbara cuando se enteró de que iba a conceder esta controvertida entrevista en Telecinco. «No sabes dónde te has metido», lee desde su teléfono móvil.

A raíz de todo ello, Joaquín Prat ha planteado unas preguntas que han provocado una alteración desmedida de Paloma Barrientos. «A mí me gustaría saber algo muy sencillo. ¿Lo que cuenta Ángel Cristo es verdad o mentira? ¿Es verdad que Bárbara le ponía orfidal en biberón? ¿Que le hizo las fotos con el Rey? ¿Que tenía que lidiar con los prestamistas en los baños del casino?», ha cuestionado.

«Hay cosas, lo del casino y los prestamistas que…», ha empezado a responde Paloma esquivando responder sí o no como pedía el presentador. «No, Joaquín, vamos a ver, si aquí estamos haciendo una historia de Angelito y de otras cosas que en su momento contó Bárbara, esto no es ni blanco ni negro. A mi no me pidas que sea blanco o negro o sí o no. Yo te puedo decir que hay cosas que no son tal cual», le ha confrontado la tertuliana.

«¿Que no son tal cual o que no son?», le ha cuestionado Prat. «Que no son porque, entre otras cosas, como ya te he dicho muchas veces, Ángel, de lunes a viernes estaba en el internado», ha sentenciado muy enfadada Paloma Barrientos. «Pero no te enfades conmigo», le ha frenado en seco Joaquín Prat.

«No, pero es que tú me quieres una respuesta que no te la voy a dar porque no es así y no es ni blanco ni negro», ha insistido la colaboradora. «Lo del prestamista y lo del orfidal es absolutamente mentira», ha añadido. «En aquella época ese medicamento no existía, habría otro», ha apostillado al hilo Cristina Tárrega.

«¿Y lo de obligarle a tu hijo a hacerte masajes todos los días al menos una hora o llevarle el desayuno con las tostadas?», se ha interesado también Joaquín Prat. «Por Dios, a mi el desayuno me lo han llevado mis hijos y no pasa nada. De verdad, Joaquín, es que estamos sacando unas percepciones de una historia que pueden llegar a ser cosas normales», ha impugnado también Paloma Barrientos. «Así que no preguntes sí o no. Claro que me creo la tragedia de este chico, pero cosas cómo las cuenta no», ha zanjado.

Por su lado, Antonio Rossi ha discrepado con que se siente cátedra de esa manera en favor de uno u otro: «Yo no soy capaz de decir si es verdad o mentira. Me podré creer lo que diga Bárbara Rey o podré escuchar lo que diga el hijo porque ninguno de los que estamos aquí estábamos en el casino, ni hemos hablado con los prestamistas».