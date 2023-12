Jorge Javier confiesa el gran error de ‘Cuentos Chinos’ con dardo a Telecinco: «Nos equivocamos»

Este miércoles Jorge Javier Vázquez es portada de la revista ‘Lecturas’, a la que el presentador ha concedido en exclusiva una de sus entrevistas más sinceras. Por primera vez, ha hablado sin tapujos de sus problemas de salud mental, así como del final de ‘Cuentos chinos’ y su esperada vuelta a la televisión.

Desde que acabara su último programa en Telecinco, el pasado mes de septiembre Jorge Javier desapareció del foco mediático. Ahora, tres meses después de aquello, el comunicador se encuentra con fuerzas para valorar el porqué del fracaso de ‘Cuentos chinos’. «Me preocupaban mucho las expectativas«, reconoce, ya que «era mi vuelta y me provocaba mucha inquietud el cómo iba a levantarlo si fuera mal. En mi cabeza no entraba que fuéramos a durar tres semanas«.

«Cuando sucedió la cancelación, a mí me supo mal por el equipo, pero cuando llegó, dije: ‘Ah, ¿era esto? Pues tampoco pasa nada’. La reflexión final es que así como un éxito no depende exclusivamente de ti, tampoco un fracaso. Esto te libera mucho», confiesa. No obstante, reconoce que, «visto con perspectiva», ‘Cuentos chinos’ «tenía pocos números para salir bien. Creo que nos equivocamos en el diseño del programa, fiarlo todo a la presencia de un único invitado fue un error, porque eso es lo que hace ‘El Hormiguero’, que lleva 20 años trabajándoselo».

Jorge Javier confirma que presentará ‘Supervivientes 2024’

Tampoco le cuesta nada reconocer que les costó mucho conseguir invitados, ya que, en su opinión, «si alguien quiere promocionar un producto prefiere venderlo en un programa que está arrasando en audiencia antes que en uno que no sabe qué va a suceder con él». «Los programas de televisión necesitan un tiempo para asentarse y nosotros no lo tuvimos«, lamenta Jorge Javier en ‘Lecturas’ como dardo a Telecinco por su nula paciencia.

El comunicador aprovecha su entrevista a la citada revista para anunciar que, como ya se había publicado en algunos medios, será el presentador de ‘Supervivientes 2024’. Algo que le hace mucha ilusión: «Cuando me reunieron tras la cancelación de ‘Cuentos chinos’ ya me dijeron que iba a presentar el programa».

Su última aparición pública fue en la presentación de ‘Tierra firme’, el nuevo libro de Pedro Sánchez, donde pudo entrevistar al presidente del Gobierno. Al ser preguntado si posicionarse políticamente le puede haber pasado factura en televisión, Jorge Javier no lo tiene del todo claro: «No lo sé, pero no me arrepiento». No obstante asegura que «cuando vuelva a la tele me gustaría no ofender al votante de otras ideologías».

«Antes rehuía la tristeza», reconoce el presentador

A Jorge Javier Vázquez no le cuesta nada admitir que ha lleva años haciendo terapia, lo que le ha ayudado mucho con el final de ‘Sálvame’ y todo lo que vino después. «Una de las cosas que he aprendido con los últimos años de terapia es a aceptar cualquier tipo de situaciones, también las negativas. Antes rehuía la tristeza y para mí ha sido un gran paso poder aceptarlo sin problema», confiesa.

Sobre sus compañeros de ‘Sálvame’, el de Badalona reconoce tener relación con todos: «Matamoros me mandó un mensaje muy cariñoso cuando presenté el libro al presidente. Con María hablo mucho y la veo muy bien. Hemos pasado muchas cosas juntos».

Tampoco se muerde la lengua a la hora de opinar sobre cómo ha visto a Marta Flich en ‘GH VIP 8’, programa que él presentó en su día: «A mí el género que más me gusta es el reality. Me recuerda mucho cuando cogí el relevo de Mercedes Milá. No hay más que ver los titulares que tuve yo y ves los de Marta Flich y son mucho menos escandalosos. La de palos que me llevé yo por sustituir a Mercedes Milá…», recuerda.

Jorge Javier sobre Pedro Ruiz: «Fomenta la crispación y el odio»

Respecto a Paz Padilla y su mala experiencia en ‘Sálvame’, Jorge Javier reconoce que le «da pena que lo pasara tan mal. La experiencia que yo he tenido en ‘Sálvame’ con todos mis compañeros es radicalmente opuesta a la de Paz Padilla. Tuvo sus momentos complicados pero ha sido una época maravillosa que he vivido junto a todo el equipo».

Tampoco se corta un pelo a la hora de opinar sobre Pedro Ruiz, uno de los mayores azotes de ‘Sálvame’ en redes. El periodista llegó a alegrarse de la cancelación del programa vespertino de Telecinco, algo que a su compañero de profesión no le parece «acertado». «Si, según dice, quiere hacer un tipo de televisión blanca, con esos comentarios sí fomenta la crispación y el odio», sentencia.