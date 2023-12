Javier Olivares da una réplica incontestable a Juan del Val y se lanza a denominarle así

Javier Olivares, el conocido guionista y creador de ‘El Ministerio del Tiempo’ en TVE, ha reaccionado a unas declaraciones concretas que Juan del Val vertió el pasado domingo en ‘La Roca’, el programa de La Sexta que presenta su mujer Nuria Roca y en el que él también es tertuliano.

«A mi Pedro Sánchez me cae mal. Es el presidente del Gobierno y por lo tanto sus acciones, que creo que algunas fueron interesantes en la primera legislatura respecto a política social, pero él como ser humano creo que es una persona que tiene cosas que yo detesto en las personas», sentenció el polémico colaborador.

«Es el victimismo, el llorica, la gente le critica y luego dice ‘me han criticado’, pues claro, eres el presidente del Gobierno. Yo soy un tertuliano de segunda, tercera o primera y me fríen. Entonces tú, que eres el presidente, ¿cómo no te van a criticar muchacho? Lo que creo es que él es truquero, victimista y luego tiene una cosa que a mi me desespera en un político, que es que no tiene ideología», prosiguió Juan del Val implacable.

Pues bien, esas manifestaciones han creado revuelo y uno de los que ha entrado al trapo ha sido Javier Olivares. «Un experto en tauromaquia presentando su libro en el programa de su esposa y hablando como si fuera un teórico político. ¿Quién da más?», ha escrito en sus redes sociales con un tono evidentemente crítico y reprobando la presencia de los todólogos en televisión. Aquellos que opinan de todo sin tener ni idea.

La publicación del guionista ha causado una agitación mayúscula. El post acumula más de 2 mil ‘me gusta’ y subiendo y también cientos de respuestas. A algunas de ellas ha replicado con acidez. «Pobre, se le olvidó pedirte permiso a ti», ha ironizado un usuario. «No. A su formación y estudios», ha aseverado Javier Olivares, cuestionando así el nivel de Juan del Val.

«Bueno… debe ser una formación muy parecida a la tuya», ha continuado ese seguidor. «No lo dudo. Pero yo hablo, en público, de aquello que soy experto. No de lo que no lo soy», ha rematado.

«No todo el mundo puede ser Jorge Javier Vázquez, experto en todo», le ha contestado con sarcasmo otro usuario. «Opino lo mismo en ese caso. Y en el de Gonzalo Miró, y en el de Mariló Montero… Son opinadores no expertos», ha zanjado muy rotundo Javier Olivares.