El mal pronóstico de la hija de José Luis Gil al actualizar su estado: «Ojalá me equivoque»

La hija del actor José Luis Gil ha actualizado su estado de salud y lo cierto es que sus previsiones no son nada halagüeñas. Según ha avanzado la joven, lo más probable es que nunca lo volvamos a ver en televisión por los graves problemas de comunicación que padece a consecuencia del ictus. Una mala noticia para los fans de ‘La que se avecina’.

«No creo que mi padre pueda volver a la televisión», ha sido la cruda advertencia que Irene Gil ha hecho para los seguidores de su padre que tanto anhelan su vuelta para poder disfrutar de su interpretaciones. Hay que recordar que han pasado ya dos años desde que sufriera el ictus por el que ha tenido que abandonar el mundo de la interpretación.

Ahora es la hija la que, en declaraciones para la revista Pronto, comparte la magnitud de las secuelas que enfrenta José Luis Gil. «Tiene movilidad, pero no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle, sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse«, ha detallado.

Tal es la gravedad de la situación, que Irene, que siempre ha mantenido la esperanzas con sus pronunciamientos en redes, no hace un pronóstico especialmente positivo sobre si será posible la vuelta del intérprete a su trabajo. «Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro. Aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas«, lamenta.

Y es que la recuperación de José Luis Gil está siendo bastante más complicada de lo que todos hubiésemos querido. «Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle«, declara Irene.

Por su parte, su compañero y amigo en ‘La que se avecina’, Pablo Chiapella, también se ha pronunciado sobre él al ser preguntado en los Premios Forqué celebrados este sábado. «La última noticia que tengo es que él de estado de salud y de energía está mejor, pero el habla va a ser más costoso. Esperemos que lo supere. Es un tío magnifico, entregado, siempre está de buen humor. Es un tío extraordinario», ha ensalzado.