Cristina Tárrega llama «agresivo» a Antonio Rossi por un suceso censurado en ‘Vamos a ver’

Cristina Tárrega y Antonio Rossi han vivido un monumental desencuentro en ‘Vamos a ver’ en plena emisión. Pocas veces se les ha visto de un modo tan bronco y desagradable para los espectadores del magacín de Joaquín Prat en Telecinco. De hecho, el presentador ha tenido que intervenir y censurarles de inmediato para reanudar el orden en el plató.

El enfrentamiento se ha originado por el debate sobre si Bárbara Rey está llamando o no a periodistas para que filtren información que desacredite el relato de su hijo. «No es que esté llamando o no a colaboradores, es que tiene muchos amigos en la industria de la televisión. Por tanto, habla con esos amigos», ha defendido Tárrega, insistiendo en que la vedette llama simplemente para desahogarse y nada más.

«Habla sabiendo con quién habla. Que luego esa gente se sienta en un plató y lo cuenta», le ha rebatido Antonio Rossi. «No es verdad», se ha encarado Cristina Tárrega. «Cómo que no, si tu misma la semana pasada el último día que viniste dijiste aquí ‘he hablado con Bárbara Rey y me ha dicho tal, tal y tal'», le ha recordado el periodista, dejándole planchada.

«En mi caso yo lo dije, sí, pero a mí me ha llamado toda la vida igual haya problema o no haya problema», se ha excusado la colaboradora. «Sí, pero te sentaste aquí y lo contaste», ha vuelto a señalar Rossi. «Yo hago lo que me da la gana porque yo la conozco de toda la vida. Qué tontería es esta», ha bramado Tárrega elevando el tono ostensiblemente y convirtiendo ‘Vamos a ver‘ en un auténtico aquelarre.

«Acabas de decir que habla con compañeros y se desahoga y luego no lo cuentan en plató y te acabo de decir que tú lo contaste la semana pasada a los diez minutos de hablar con Bárbara Rey», ha incidido nuevamente Antonio Rossi, subrayando así la gran incongruencia de su compañera.

«Pero es que conmigo se ha desahogado hasta de la paella si le ha salido mal, ¿lo entiendes?», le ha confrontado ella. «Pues con la paella no te sentabas y lo contabas en un plató», ha replicado Antonio. «Mentira, también lo he contado, que te gusta mucho el dedo, no señales tanto», ha condenado Tárrega, que no estaba dispuesta a soportar el dedo señalador del tertuliano.

Además, acto seguido, Cristina Tárrega ha acusado a Rossi de ser una persona agresiva en ‘Vamos a ver’. «Estás muy agresivo por las mañanas, hombre, coño ya con el dedito», ha soltado sin cortarse la televisiva. «No, eso no es ser agresivo», le ha contrariado él, que no iba a consentir esa acusación. «En este programa que reine la paz y el respeto mutuo», ha zanjado Joaquín Prat para evitar que la situación se desbordara más.