Chenoa no elude pronunciarse así ante la canción de David Bisbal que cantaron en ‘OT 2023’

Chenoa está atravesando un momento agridulce. Si en el ámbito laboral la vida le sonríe, pues presenta, con gran éxito de críticas, ‘OT 2023‘, en el ámbito personal está viviendo momentos complicados tras su separación de Miguel Sánchez Encinas, con el que se casó hace año y medio.

La cantante ya se encuentra en Madrid tras regresar de Barcelona, donde presenta cada lunes ‘OT 2023’. A su regreso a la capital era abordada por los micrófonos de Europa Press para conocer cómo se encontraba tras su reciente ruptura. Y, de paso, preguntarle por su opinión sobre el famoso tema de David Bisbal que uno de los concursantes de la actual edición de ‘Operación Triunfo’ cantó el pasado lunes.

Aunque Chenoa intentó pasar desapercibida para la prensa con gorra y gafas de sol, no lo logró. Eso sí, dio la callada por respuesta y prefirió no contestar a ninguna de las preguntas que le formularon. Donde sí habló largo y tendido la cantante fue en el podcast ‘Tómatelo medios en serio’. Allí se sinceró sobre ‘Dígale’, el tema de su ex que eligió Lucas, uno de los nominados, para hacerse con el favor de la audiencia y quedarse en la Academia. Algo que finalmente consiguió.

Chenoa sorprende con sus palabras sobre Bisbal y ‘Dígale’

«Lo he leído. Me parece una canción muy complicada y muy difícil. Hay que distinguir la calidad de una canción que ha elegido, que es brutal, y luego el cachondeíto asociado que es la historia», comentó Chenoa en el citado podcast.

Además, la presentadora de ‘OT 2023’ dejaba claro su opinión al respecto: «Cómo vas a menospreciar un temón que es súper difícil de cantar, que David lo cantaba espectacular, como lo canta todo, y luego disociar en que es una canción que tal. Claro que va a haber una relación».

De esta forma, Chenoa pone de manifiesto que no existe ningún rencor hacia el que fuera su pareja. Al menos en el terreno profesional. Le respeta y le admira, como así ha dejado claro con sus palabras. En el terreno personal, ya es otra historia. Y es que las cosas entre ellos no acabaron nada bien y, aunque ya han pasado 20 años de su historia de amor, la gente se la sigue recordando.