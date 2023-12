Avance de ‘La Promesa’ del martes tras explotar toda la verdad entre Petra y Feliciano

‘La Promesa‘ está sumida en una gran preocupación por el estado de Jimena. Así lo hemos comprobado en el capítulo 244 que La 1 de TVE ha emitido este lunes. Cruz le ha dicho que no puede seguir con esas fantasías y que su matrimonio se está yendo al traste y ella se está conduciendo sin fuste para revertirlo. La marquesa le reconoce que Manuel tiene gran parte de culpa, pero le ha hecho ver que ella también es responsable.

Además, le ha reprochado que fue una imprudente con el embarazo que llevó a ese malogro final. Si se hubiera conducido con más juicio, las cosas no estarían así. Y le ha dado un ultimátum: o se espabila o no se va a arreglar este matrimonio nunca. Entretanto, los marqueses han pedido a Abel que la examine y la conclusión es que tiene un serio problema anímico por el que requiere de un especialista cuanto antes. Es más, Jimena deberá seguir una medicación estricta, y la joven, que se niega en redondo inicialmente, acaba siendo convencida por Jana.

Finalmente, Curro no ha contado a Margarita el verdadero motivo del estado de Martina, solamente ha salido del paso transmitiéndole su preocupación por ella. Así le ha salvado de un escándalo mayúsculo, pero la joven se ha mostrado como una absoluta desagradecida y le ha llegado a propinar una bofetada a Curro.

Sobre Mauro, sobrepasado con todos los frentes abiertos en la zona de servicio, con quejas por todas partes y amenazas de huelgas y amotinamientos, hemos descubierto que todo obedecía a un montaje orquestado por Rómulo y Pía para ponerle a prueba sobre su desempeño como mayordomo de La Promesa. Una prueba que ha pasado con éxito, pues todo lo ha resuelto satisfactoriamente.

Por su parte, Alonso ha tenido una conversación con Lorenzo para convencerle de que Curro no sea enviado forzosamente a Inglaterra. Le indica que no es el mejor momento para irse al extranjero y menos ahora que la incertidumbre por una inminente guerra en Europa acecha. El capitán de la Mata no ha transigido y el marqués le ha sugerido que quien debe irse de La Promesa es él.

En paralelo, Salvador tiene cruzado a Valentín y así se lo ha confesado a Feliciano. El joven lacayo está celoso del recién llegado y muy mosqueado con sus intenciones con María Fernández. Y razones no le faltan porque el nuevo episodio de ‘La Promesa’ ha acabado con Valentín entrando en mitad de la noche en su habitación con misteriosas intenciones.

Mientras, Petra le ha quitado de la cabeza a Feliciano la idea de ir al cuartel de la Guardia Civil para confesar la verdadera razón de la muerte de su padre. Y, esta vez, para convencerle, lo ha hecho con una muy impactante confesión que ha hecho explotar toda la verdad: Petra no es su hermana, realmente es su madre. Un shock absoluto.

Avance del capítulo 245 de ‘La Promesa’ – Martes 5 de diciembre

Jimena seguirá con su conducta errática después de la marcha de Manuel y el marqués, incapaz de controlarla, sugerirá a Cruz que llamen a sus padres, los Duques de los Infantes. La muchacha la emprenderá contra Catalina al sospechar que ella conoce el paradero de su esposo y quién sabe hasta dónde puede llegar con tal de saber el destino de Manuel. Estará dispuesta a matar si hace falta.

Mientras, la tremenda revelación de Petra de que es verdaderamente su madre, un secreto que se había guardado hasta ahora, derrumbará todos los pilares de Feliciano. Tanto es así, que el muchacho desaparecerá de ‘La Promesa’ justo en el momento en que Teresa lo espera para acompañarlo a la Guardia Civil, dejando a la doncella muy preocupada.

Por su lado, Lorenzo se mostrará desesperado por que Curro se decida a marcharse a Inglaterra de una vez por todas. Cruz presionará a su cuñado para que lo obligue y así lo hará, pero ojo, porque alguien inesperado saldrá en defensa de Curro para tratar de frenar esos planes.

Además, la llegada del empresario inglés a La Promesa es inminente. Catalina, tras pensar mucho en ello, llegará a la conclusión de que es mejor postergarlo, dado el delicado estado de salud de Jimena. Por ello, pedirá a Pelayo que avisé al inglés, sin saber que Jerónimo de Gamboa se encargará personalmente de impedirlo a toda costa.