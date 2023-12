Anna Ferrer se despacha como nunca y revela el alto precio de ser hija de Paz Padilla

Este miércoles 27 de diciembre, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘Te falta un viaje’, el programa protagonizado por Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer. En este nuevo episodio, la joven sorprendió haciendo una dura confesión sobre los momentos tan difíciles que pasó de niña por ser hija de quien es.

Y es que, aunque la relación entre madre e hija es idílica, tener una madre como Paz Padilla no ha sido nada fácil para la influencer. Ambas salieron a navegar por la Venecia mexicana en trajinera, donde aprovecharon para hablar tranquilamente y sincerarse sobre diversos aspectos de la vida. «Esto te pasa a ti mucho en los viajes. Que disfrutas porque la gente no te conoce y te vuelves más Paz Padilla», reconoció la joven.

A raíz de esto, Anna Ferrer confesó: «Lo mal que lo he pasado yo de pequeña… Demasiado bien he salido, eso me dice todo el mundo. Me lo dice la gente, mis amigos». Esta sinceridad conmovió tanto a Paz Padilla que no dudó en preguntarle si la cambiaria por otra madre. «No, obvio no», sentenciaba su hija.

Anna Ferrer reconoció haber sentido «vergüenza» de su madre

Ya hace unas semanas, la influencer reconoció a su progenitora que «de pequeña sentía mucha vergüenza de ti. Suena fatal pero yo era una persona súper tímida, por tu culpa creo, porque eras todo lo contrario. Yo era muy reservada, calladita, tan tímida y tú tan llamativa…». Unas palabras que también removieron mucho a la presentadora, quien acabó confesando a su hija lo orgullosa que estaba de ella: «Estoy orgullosa porque eres una princesa pero auténtica, como yo».

Anna Ferrer aseguró que tuvo dudas a la hora de aceptar su primer proyecto televisivo junto a su madre: «Cuando mi madre me propuso este programa me lo pensé. Porque me encanta viajar, pero viajar para ver la muerte no era lo que más me apetecía. Pero al final hago lo que ella me pida».