‘TardeAR’ cambia inesperadamente de presentador en Telecinco por causa de fuerza mayor

La última entrega de la semana de ‘TardeAR’ va a cambiar de rostro a partir de este viernes. Bea Archidona tendrá que ausentarse su cita semanal con el programa ante el estreno de ‘¡De Viernes!’ en Telecinco. La presentadora, que sustituía a Ana Rosa Quintana en su día de descanso, ahora le pasa el testigo a otro nuevo compañero ante sus nuevos compromisos laborales.

En un principio, la intención de Beatriz Archidona era mantenerse también al frente de ‘TardeAR’ los viernes en sustitución de Ana Rosa Quintana compaginándolo con su nuevo reto como presentadora del nuevo programa de Telecinco para el prime time de los viernes junto a Santi Acosta.

«Creo que me voy a instalar aquí, en Mediaset, el día y la noche», bromeaba Archidona hace unos días en la presentación de ‘¡De Viernes!’ en un encuentro con medios entre los que estaba El Televisero. «El objetivo es compaginar y seguir vinculada a los dos proyectos», añadía dejando claro que se mantendría en ‘TardeAR’ los viernes.

Un caso parecido al de Sandra Barneda cuando estrenó ‘La última noche’ en el prime time de los viernes mientras seguía cada tarde al frente de ‘Así es la vida’. Y es que aunque en un principio la presentadora iba a compaginar ambos proyectos, finalmente Mediaset y Cuarzo optaron porque fuera César Muñoz el que se encargara de ‘Así es la vida’ los viernes.

Frank Blanco, nuevo presentador de ‘TardeAR’

Frank Blanco y María Verdoy en ‘Fiesta’.

De este modo, Mediaset y Unicorn Content se han visto obligados a buscar un nuevo presentador en tiempo récord. Tal y como ha anunciado la cadena será Frank Blanco el encargado de presentar ‘TardeAR’ los viernes durante el día de descanso de Ana Rosa Quintana. Y es que cabe recordar que la presentadora volvió a televisión hace un año tras superar el cáncer con la petición de sus médicos de descansar los viernes.

Con la elección de Frank Blanco, ‘TardeAR’ apuesta por uno de los colaboradores habituales de su mesa vip. Así, el presentador gana presencia en Mediaset después de que en los últimos años haya colaborado en ‘Cuatro al día’ y los debates de ‘Secret Story’ y ‘GH VIP’. Además cabe recordar que Frank fue uno de los presentadores de ‘Ya es verano’ hace dos años y este verano pasado se encargó de sustituir a Emma García al frente de ‘Fiesta’.

El presentador no puede llegar en un mejor momento para el programa, que consiguió recientemente su máximo histórico de espectadores. El jueves 23 de noviembre ‘TardeAR’ se hizo con un 11,2% y lideró su franja de forma absoluta con 991.000 espectadores. Se trata del mejor dato histórico para el formato, que le dio la victoria contra su directo competidor en su franja (11,2% vs 10,7%y en su horario de competencia (11,2% vs. 10,7%).

La relación de Frank Blanco con Telecinco se ha ido estrechando durante el último año por sus apariciones en los distintos formatos, pero ahora se consolida al recibirlo como presentador de los viernes de ‘TardeAR’. El magacín recibe con su ‘récord de audiencia’ al presentador y despide la semana con 935.000 espectadores y 7 millones de contactos