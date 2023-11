Rocío Carrasco y Antonio David se cuelan en ‘Cuéntame cómo pasó’ de la forma más insólita

Si hay algo que ha demostrado ‘Cuéntame cómo pasó’ en sus 23 temporadas en TVE es que es la serie idónea para reflejar momentos históricos. La familia Alcántara ha vivido de todo: asesinatos, secuestros, atentados, bodas, nacimientos, entre otros muchos eventos. Y esta última temporada no iba a ser menos. Lo que nadie esperaba es que Rocío Carrasco se iba a colar en la serie por segunda temporada consecutiva.

La temporada pasada, ‘Cuéntame cómo pasó‘ aprovechó que Rocío Jurado y su hija habían sido grandes protagonistas de los últimos años en Telecinco con la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y ‘En el nombre de Rocío’ para hacer un guiño a La Más Grande y a su hija.

Lo hizo a través de una trama en la que Mercedes recibía el encargo de Rocío Jurado de hacerle un vestido para la gala de Fin de Año de TVE. Así es como La Más Grande llega a ‘Cuéntame’ de la mano de la actriz Eva Almaya. Pero además el personaje de Rocío Jurado llegó a mencionar a su hija Rocío Carrasco gracias a Santi (Asier Valdestilla). «Anda como mi Rocío, bueno ella tiene 16. Que me ha dado un disgusto, que ahora dice que no quiere estudiar», le decía la cantante al nieto pequeño de Mercedes.

Santi se estrena por todo lo alto, ganándose la simpatía de Rocío Jurado ¡Olé el nieto de los Alcántara! 💗#CuéntameCorazón pic.twitter.com/IsjYOCF2v8 — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) March 24, 2022

Pues bien, este miércoles, Rocío Carrasco se ha vuelto a colar en ‘Cuéntame cómo pasó’ de la forma más inesperada. Y es que si en el capítulo de la semana pasada, la serie de TVE narró la muerte de Lola Flores y de su hijo Antonio; esta semana aprovechando que el capítulo dedicado a Toni nos trasladaba a 1996 nos mostraba en la televisión la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Así, era Déborah (Paloma Bloyd) la que se encontraba viendo la televisión cuando aparece en ella José Ortega Cano y Pedro Carrasco hablando de la boda de Rocío y el padre de sus hijos. Justo después aparece una imagen de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en el día en el que toda la vida de la hija de La Más Grande cambió para siempre.

Escena de ‘Cuéntame cómo pasó’ con la boda de Rocío Carrasco y Antonio David en el televisor

El guiño a Rocío Carrasco en ‘Cuéntame’ que no pasa inadvertido

Como era de esperar, este momento de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en ‘Cuéntame cómo pasó’ no ha pasado desapercibido. «La boda de Rocío Carrasco y Antonio Dash es ciertamente algo que no esperaba ver en esta serie», escribía uno. «Las imágenes de la boda de Rocío con cierto ser era algo que no necesitaba volver a ver», exponía otra.

