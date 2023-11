Pedrerol hace un llamamiento a Pedro Sánchez y habla así de Puigdemont en ‘El Hormiguero’

Josep Pedrerol abrió este lunes la semana de entrevistas en ‘El Hormiguero’. El director y presentador de ‘El Chiringuito de jugones’ se pasó por el programa presentado por Pablo Motos para hablar sobre la actualidad deportiva y algunos de sus proyectos. Sin embargo, la conversación no tardó en cambiar de tono cuando el conductor le preguntó por su opinión sobre el acuerdo de la amnistía. Fue entonces cuando el periodista deportivo se dirigió directamente a Pedro Sánchez para lanzarle un duro mensaje.

El presentador de ‘Jugones’ acudió al programa sin motivo especial. «No tengo nada que anunciar», confesó a Pablo Motos nada más empezar. Aún así, los temas fueron muchos y muy variados. Desde las actitudes radicales en el mundo del fútbol hasta el papel de los streamers en el nuevo mapa de medios. «El fútbol genera unas pasiones que no genera nada», aseguró el presentador a su invitado. «Últimamente la política sí», le respondió Pedrerol.

Pablo Motos y Josep Pedrerol en ‘El Hormiguero’

Si bien el tema estrella de la noche comenzaba a asomar por la conversación, el periodista deportivo quiso antes explicar la diferencia entre él y los streamers deportivos. «Los streamers hacen entrevistas menos agresivas, como las tuyas», explicó el invitado refiriéndose a Pablo Motos. «Excepto que vengan políticos», espetó el presentador con una gran reacción del público. El ambiente comenzaba a calentarse.

Entonces, Pablo Motos decidió ir directo a la cuestión. «Como catalán…», comenzó introduciendo su pregunta, dejando claras sus intenciones. «¿Cómo estás viviendo este momento político de la amnistía y el pacto con Puigdemont?», preguntó Motos a su invitado, muy pendiente de su reacción. Fue entonces cuando Pedrerol no dudó en decir todo lo que pensaba del pacto, de forma contundente.

El mensaje de Josep Pedrerol a Pedro Sánchez

«No me quiero creer que sea verdad», explicó el presentador de ‘El Chiringuito de Jugones’ a Motos. «Me siento catalán y español. Los catalanes no somos insolidarios, hay unos independentistas que quieren hacer parecer que somos insolidarios», sentenció Pedrerol. El periodista deportivo se pronunció explícitamente en contra del acuerdo entre Sánchez y Puigdemont por la amnistía a los políticos pendientes de juicios por el procés.

«¿Van a votar a favor de que Puigdemont y esos 300 no sean juzgados?», preguntó el invitado sobre la actuación de los parlamentarios socialistas. Fue entonces cuando se dirigió directamente a Pedro Sánchez de cara a su investidura fijada para la próxima semana. «Pedro, tienes tiempo. Si me estás viendo, tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles o el jueves«, clamó Josep Pedrerol dirigiéndose a la cámara.

Acompañado de un aplauso del público y de la complicidad de Motos, el comunicador siguió con su opinión sobre la situación política. «No puedo creer que alguien mercadee por 7 votos», explicó el presentador. Aún así, puntualizó sobre su discurso: «No estoy criticando a nadie, la política es el arte del diálogo». Aseguró también que el fenómeno independentista estaba reviviendo en Cataluña por culpa de Sánchez.

«El conflicto había bajado, el independentismo había bajado en votos. ahora vuelve a hablarse del tema», insistió el entrevistado con gesto preocupado. «Dividieron a la sociedad en dos, el que era independentista y el que no. No quiero volver a eso», lamentó el invitado mientras Pablo Motos y el público lo escuchaban con atención. «Me duele lo que está pasando», confesó para terminar su mensaje.

En un intento de reflexionar sobre todo lo que el gobierno engloba, Josep Pedrerol se acordó de todas las zonas de España. «¿Cuando van a arreglar el tren de Extremadura? Hay que pensar en todas las comunidades», remató el comunicador, insistiendo en que no es necesario poner el foco es las necesidades de los independentistas.