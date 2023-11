Paulina Rubio sentencia en unos términos a Samantha Vallejo-Nágera que le dejan mal parada

Paulina Rubio dio hace unos días una de sus entrevistas más personales a Vicky Martín Berrocal en su podcast, ‘A solas con’. En él, la colaboradora de ‘TardeAR‘ charló amenamente con la cantante mexicana. Ambas hablaron de muy diversos temas, pero hubo uno que tocó la fibra sensible de la conocida como ‘la chica dorada’.

La diseñadora y su invitada hablaron de que la madre de Paulina Rubio falleció hace un año. «Es algo que todavía no he pasado, algo que estoy cruzando… Sigo hablando de ella en presente porque vive en mí, no voy a despedirme de ella nunca», empezaba diciendo, visiblemente emocionada, la artista a Vicky Martín Berrocal.

En ese momento, la mexicana destapó el feo que tuvo su excuñada, Samantha Vallejo- Nágera, tras la muerte de su madre. «Me he encontrado a mi cuñi o a mi excuñi y no me lo ha ni dicho. O sea, no me ha dicho: ‘Joder, tía, perdón, tu madre ha muerto, lo siento'», le ha reprochado Paulina Rubio.

El enfado de Paulina Rubio con Samantha Vallejo-Nágera

Este feo gesto por parte de la jurado de ‘MasterChef’ enfadaba mucho a la cantante, porque «todo el mundo da por hecho que tú ya eres un roble y que no te lo tienen ni que decir. Yo sí que quiero que me lo digan». De esta forma, la mexicana pone de manifiesto que entre ambas la relación es casi inexistente. Si bien hay que decir que nunca ha sido especialmente buena.

De hecho, hace unos meses, Samantha Vallejo-Nágera concedió unas declaraciones a Europa Press en las que mostraba su hartazgo con la exmujer de su hermano. «Nos comentó tú hermano Colate el otro día que fuiste tú quien le dijo que estaba aquí Paulina», le comentó el reportero del citado medio. La chef contó que había coincidido con ella por casualidad: «Me la encontré al salir del avión al volar a Ibiza».

El periodista le siguió preguntando por su excuñada, ante lo cual Samantha soltó: «Me agota, me da igual». Además, aseguró que no había visto las polémicas entrevistas que Paulina Rubio había concedido en nuestro país. Pero, lejos de quedarse ahí, la juez de ‘MasterChef’ se mostró irónica al opinar sobre las críticas que había recibido por su afán de ir de «diva» y por siempre ir con gafas de sol. «Claro, es una diva. Lleva toda la vida en la cresta de la ola», sentenció la hermana de Colate Vallejo-Nágera, con bastante guasa.