Patricia Pardo da sentencia a la estrategia de Rodolfo Sancho con su hijo Daniel en Telecinco

Este lunes 13 de noviembre ha arrancado el juicio a Daniel Sancho en Tailandia por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho se ha confesado no culpable de la muerte del médico colombiano aunque sí reconoce haber descuartizado su cadáver. Un asunto que este lunes abordaba ‘Vamos a ver‘ con Joaquín Prat y Patricia Pardo.

En este día tan especial, Rodolfo Sancho no ha dudado en acompañar a su hijo y estar presente en Tailandia. A su llegada a los juzgados, el actor contestaba a los medios de comunicación y lanzaba un zasca al reportero de ‘Vamos a ver’ asegurando que por supuesto que su hijo no había actuado con premeditación.

«Tiene clarísimo Rodolfo Sancho que no hay premeditación porque como bien dice él sino no habría pelea. Y la pena sería la pena capital y la posible conmutación por la cadena perpetua. Este es el principal caballo de batalla de la defensa. Tuvimos una pelea como dice Daniel Sancho en la que en el transcurso de la misma la víctima se golpea la cabeza y acaba falleciendo o lo maté. Eso lo tiene que demostrar la fiscalía porque no ha demostrado aún cuál fue el mecanismo de la muerte, si lo asfixia, si lo mata a golpes o lo degüella», sostenía a la vuelta del vídeo Joaquín Prat antes de que Patricia Pardo expresara su opinión.

Tras escuchar a sus compañeros, Patricia Pardo era muy clara con su pronunciamiento sobre el caso de Daniel Sancho. «A la policía tailandesa le da exactamente igual porque tienen el comienzo y tienen el final. El comienzo habla de una serie de compras destinadas a ese asesinato premeditado y el final es el descuartizamiento y la ocultación que es lo que él ha asumido», aseveraba de primeras.

Patricia Pardo, sobre Rodolfo Sancho: «Yo entiendo la estrategia»

«Yo recuerdo las palabras de Big Joke cuando dice aquí hay dos caminos: o reconoce los hechos y le condenan a cadena perpetua o no lo hace y por lo tanto le corresponde la pena capital. Yo entiendo la estrategia y cuando Rodolfo Sancho le dice a nuestro compañero mira las leyes, claro esto aquí en España si te podría funcionar porque es verdad que si no tienes la certeza del mecanismo de la muerte podrías asumirlo como estrategia de defensa. Pero me temo que allí no funciona así«, sentenciaba la presentadora.

Un juicio que llega después de los problemas que ha tenido la defensa de Daniel Sancho para encontrar un abogado. Cabe recordar que una vez el bufete de Marcos García Montes asumía la defensa aquí en España el abogado tailandés de Daniel decidía apartarse. «¿Sabemos por qué el nuevo abogado de oficio si es del gusto de los asesores legales de Daniel en España?», preguntaba Joaquín Prat.

«Lo que si sabemos es que el anterior no lo era. Y entendemos que no lo era porque no ha querido asumir la estrategia que pretende desarrollar Marcos García Montes. Es bastante obvio lo que ha sucedido aquí», terminaba diciendo Patricia Pardo.