Nombran a Ana Rosa delante de Anabel Pantoja y su reacción (y cara) es muy sonada

Anabel Pantoja visitaba hace unos días el podcast ‘Poco se habla’ que presentan Xuso Jones y Ana Brito (‘TardeAR’) para hablar de su paso por la televisión entre otros temas. En plena charla salía a colación el programa de Ana Rosa Quintana y la reacción de la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ no pasaba desapercibida.

Actualmente, raro es que alguien no conozca a Anabel Pantoja pero hace 15 años era una completa desconocida. Todo fue a raíz de la participación de su primo Kiko Rivera en ‘Supervivientes 2011’ cuando ella empezó a salir en pantalla. «Yo empecé maquillando y acabé en la tele de rebote, estoy aquí por mi familia. Empecé a defender a mi primo, me llamaban y al final conocí este mundo y la verdad es que molaba, pero yo no quería», rememoraba la sobrina de Isabel Pantoja.

«El anonimato que tenía antes es imposible. Lo que más me pesa es el haber perdido el anonimato y el poder ser libre por la calle sin que nadie te mire y te haga fotos», aseveraba Anabel Pantoja después de que Xuso Jones le preguntara por qué era lo mejor y lo peor de la televisión.

«Es que ahora los paparazzis es cualquier persona con su móvil», seguía quejándose Anabel. «Tik-Tok es ya para mí los informativos de la cadena principal de este país», añadía la concursante de ‘Desnudos por la vida’, el nuevo docu-reality de Telecinco.

Era entonces cuando Xuso Jones aprovechaba para preguntarle a Anabel por cuál era la cadena más importante para ella. «Que cabrón», le suelta Pantoja al cantante mientras Ana Brito no lo duda al decir que «Mediaset». «Y sobre todo el programa de ‘TardeAR'», añadía la copresentadora del podcast y habitual colaboradora de la mesa VIP del programa de Ana Rosa Quintana.

«Es que ella está en ‘TardeAR'», le contaba Xuso Jones a su invitada. «¿Ah tu estás? Qué guay«, reaccionaba Anabel Pantoja con poco entusiasmo y poniendo una cara de circunstancia. «Ha puesto una cara mala«, le soltaba Ana Brito. «Has puesto una cara rara», apostillaba Xuso por su parte.

Anabel Pantoja da la cara por ‘Sálvame’ y habla de su cancelación

«¿Qué ha pasado ahí?», se interesaba Xuso Jones. «No, a ver porque ha reemplazado mi programa y donde estaba. Pero no lo he hecho a mal, me alegro mucho», explicaba Anabel Pantoja. «Pero no estaba reemplazado, ‘Sálvame’ ya estaba muerto y han puesto esto«, defendía Ana Brito.

«Bueno a ver, ‘Sálvame’ no estaba muerto ehh«, le corregía Xuso dando la cara por el programa de La fábrica de la tele que fue fulminado por la nueva cúpula de Mediaset pese a seguir liderando su franja catorce años después. «Pero no lo quitaron por audiencia», insistía Xuso.

Después era Anabel Pantoja la que hablaba del final de ‘Sálvame’. «Bueno no sé el motivo por el que lo quitaron, hay varios motivos, no solo por audiencia. Había muchos temas en los cuales se habían metido con temas que no venían al caso, se metieron temas personales de presentadores y colaboradores que a los directivos no les gustaba», terminaba diciendo Anabel. «Sigo defendiendo a ese programa, a pesar de que a mí me ha matado y me ha hecho mucho daño«, sentenciaba Anabel antes de contar lo mal que lo pasó en el programa y por qué decidió marcharse.