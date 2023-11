Noemí Galera lanza una seria advertencia en ‘OT 2023’: «No nos ven millones de personas, ya vale»

La Academia de ‘OT 2023′ ha sido testigo de un tenso momento. Cris y Juanjo se encontraban en la clase de Pablo Lluch ensayando su canción de esta semana, Leave the Door Open. Pero de pronto, Noemí Galera irrumpió en escena para abroncar a Cris, ya que estaba haciendo una serie de afirmaciones que no eran ciertas.

Por ello, la directora de la Academia no ha dudado en echarle una fuerte reprimenda al participante, que utilizaba los horarios de ensayos para quejarse sobre la falta de limpieza y desorden en las zonas de convivencia. Un ‘broncOTe’ como llaman los usuarios de las redes sociales a los rapapolvos de Noemí a los concursantes.

«Este ratito es para trabajar la canción. Ya vale, no nos ven millones de personas Cris. No, desengáñate, no somos el centro del mundo. Con un poco de suerte, nos verán unos cuantos, pero no nos ven millones de personas. No quiero que vuelvas a repetir eso, porque no es verdad», le empezaba desmintiendo Noemí Galera, poniéndole los pies en el suelo sobre el verdadero alcance de ‘OT 2023’.

Acto seguido se refirió a su compañero de actuación: «Esta persona está aquí para preparar la canción. Ya. Porque si no entras en un bucle y no solo no estás trabajando la canción, sino que te lo llevas a él delante. Y este rato es para trabajar la canción los dos. Y ya hemos quedado que si queréis hablar de este tema, sea después cuando acaben las clases».

La fuerte reprimenda de Noemí Galera a Cris

Noemí Galera proponía a Cris que «después de cenar, hacéis una reunión y lo ponéis en común. Pero ahora es un rato para trabajar, porque mañana vendrá el pase de micro y si no está, yo te diré que perdiste el tiempo de clase, hablando de la limpieza y de lo agobiado que estás».

«Ahora es para trabajar. Como si yo llego aquí a trabajar y digo que estoy agobiada por la limpieza de mi casa y empiezo a entrar en bucle. No cariño. Stop, enought. En el momento de trabajar se trabaja y de preparar la canción, porque le arrastras a él y no tiene la culpa. Y no nos ven millones de personas, bájate, bájale. Unos cuantos… A currar», sentenciaba Noemí Galera. Veremos a ver si esta bronca surte efecto.