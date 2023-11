Miguel Lago hace esta llamativa revelación sobre cuál es su verdadera ideología política

En los últimos tiempos, Miguel Lago ha protagonizado numerosas polémicas por sus comentarios tanto en ‘Y ahora Sonsoles’ como en ‘El Hormiguero’. Sobre todo en el programa de Pablo Motos donde participa en la tertulia de actualidad en la que no para de criticar al gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente, la semana pasada, Miguel Lago volvió a ser el centro de todas las críticas por su alegato sobre lo que sucedió en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Y es que el cómico fue muy crítico con que Podemos, ERC, Junts, PNV y Bildu no asistieran al acto.

«Hoy que ha jurado la Constitución la princesa Leonor el señor de la gasolinera no le ha podido decir a su jefe ‘mira soy republicano y no voy a venir’. Pero ellos pueden permitirse este derecho y luego siguen cobrando la nómina», aseveraba Miguel Lago.

Ante todas estas polémicas que ha protagonizado, en una entrevista en El Mundo, no dudan en preguntarle a Miguel Lago por su ideología al decirle que cuando estaba con Risto Mejide en ‘Todo es mentira’ le acusaban de «rojo» y ahora que está con Pablo Motos le tachan de «facha».

«Yo soy un librepensador que no compra el pack completo de ninguna ideología, algo que también me acarrea problemas. No estoy afiliado a ningún partido», empieza defendiendo Lago. «Creo que hay un espacio muy grande desde el centro a la derecha y desde el centro a la izquierda, donde una inmensa mayoría se siente cómoda y oscila. En mi caso he estado en posiciones personales más radicales de izquierdas y con el tiempo me he ido moderando. Así de sencillo», sentencia.

La respuesta de Miguel Lago cuando le dicen que es «facha»

Asimismo, cuando le dicen que ahora parece que está en una racha «facha», Miguel Lago no duda en recordar que él fue el primero en hacer un monólogo hablando de la corrupción del PP. «¡Si yo hice un espectáculo sobre la corrupción del PP! También fui yo quien hizo el primer monólogo sobre Podemos en la tele, sobre los perroflautas. Ahora mi obligación como cómico es señalar al rey desnudo. ¿No dice tanto la progresía que el humor tiene que ser de abajo arriba? Le hago bromas al Gobierno», recalca.

Por último, cuando le preguntan si le pone molestar a los «ofendiditos», el cómico no se lo piensa. «En España somos 50 millones de personas. En una gran campaña como las últimas que me han hecho cuento 15.000 tuits, de los que el 70% son respuestas. Cuando yo salgo en El Hormiguero me ven cuatro millones. Vale, es desagradable que te insulten, pero luego llega el fin de semana y el teatro está lleno. Los haters, en el fondo, son irrelevantes. Otra cosa es la necesidad de clicks», concluye.