Marisa Martín Blázquez sorprende al revelar su relación con el padre de Miguel Bosé

A raíz del éxito cosechado por la serie ‘Bosé’ en Telecinco, todos los programas de la cadena están volviendo a analizar los aspectos más destacados de la vida personal del cantante. Este domingo 19 de noviembre, Marisa Martín Blázquez ha aportado en ‘Fiesta’ información sobre los reportajes que llevó a cabo sobre la familia de Miguel Bosé.

Sin embargo, lo que ha dejado a todos sus compañeros sin palabras ha sido cuando la periodista ha admitido que el padre del artista, Luis Miguel Dominguín, «le tiró los tejos», incluso estando su marido, Antonio Montero, al lado. Y es que cabe recordar que ambos trabajaban en la misma agencia de noticias.

Según ha explicado Marisa Martín Blázquez, fueron varias las ocasiones en las que entrevistó al torero. En ese momento, Belén Rodríguez soltó, en broma: «Tú tuviste un romance con él». El revuelo causado entre los colaboradores y el público ha sido tal que la periodista se ha visto obligada a aclararlo.

Marisa Martín Blázquez sobre Luis Miguel Dominguín: «Era muy machista»

La colaboradora ha desmentido categóricamente que tuviera un romance con Luis Miguel Dominguín. «Fuimos a hacer un reportaje, y le dijo a Montero ‘vete a dar una vuelta y yo me quedo con Marisa, que es la que me gusta'», ha recordado ella que le dijo el torero a su marido. Pero, lejos de quedarse ahí, la periodista ha asegurado que, en otra ocasión, en la finca de Palomo Linares, también estuvo coqueteando con ella.

«Era un hombre que veía a una mujer y no se cortaba un pelo, estuviera con quien estuviera», ha añadido Marisa Martín Blázquez. Además, ha señalado que «era particular, un tipo atractivo. Luego era muy chapado a la antigua, muy machista, muy de la época. No me sentí incómoda porque lo hacía más por gracia. Además, yo era una cría y ni siquiera me lo planteaba, estaba trabajando a destajo».

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez se conocieron durante su adolescencia en la universidad, donde ambos estudiaron Periodismo. Desde entonces, se volvieron inseparables. El matrimonio tiene dos hijos y, a pesar de atravesar numerosas crisis, forman un gran equipo, tanto personal como profesional.