Lucía Etxebarria abre fuego contra ‘Espejo Público’ tras despedirla: «No podéis imaginar…»

Joaquín Torres abandonó el plató de ‘Espejo Público’ este jueves denunciando las malas intenciones del programa. Más concretamente, el colaborador cargó contra el director de la sección de crónica social del programa, Alberto Díaz. Una crítica a la que se ha unido Lucía Etxebarría, antigua colaboradora del programa. La escritora ha tomado su cuenta de ‘X’ para apoyar al arquitecto y contar su mala experiencia con la organización del programa.

Joaquín Torres abandonó su puesto como colaborador en el programa, en pleno directo, este jueves por un conflicto con la organización. «Busca crear espectáculo a través del conflicto», espetó el arquitecto momentos antes de abandonar el plató de forma abrupta. Una escena que le ha parecido muy familiar a Lucía Etxebarría, que era colaboradora del programa hasta hace unos meses.

La escritora, que acudió como colaboradora una vez por semana durante ocho años, ha querido pronunciarse tras lo ocurrido con el arquitecto. Ha aprovechado su cuenta de ‘X’ para contar con todo detalle cuál fue el motivo detrás de su fulminante despedida de ‘Espejo Público’. Parece que Lucía Etxebarría también tuvo un desacuerdo con miembros de la dirección.

Lucía Etxebarría carga contra ‘Espejo Público

«Sería de mal gusto contar lo que me hizo el director, pero después de hacerme algo que a mí me pareció mal, cuando dije que estaba enfadada», explicó la antigua colaboradora. «Para mí fue dolorosísimo porque no me dieron siquiera la opción de despedirme del equipo, como me hubiera gustado. No podéis imaginar cuanto lloré«, aseguró Etxebarría sobre su fin en el programa.

La novelista se refiere probablemente a lo ocurrido en el programa emitido el 3 de octubre. Ese día Lucía Etxebarría relató cómo había recaudado ya 7.000 de los 11.000 euros con los que tenía que indemnizar a una persona no binaria a la que había llamado hombre. Poco después conectaron con Daniela Requena, periodista y activista LGTBI, que acusó a la colaboradora de «generar bulos que conducen hacia el odio y la discriminación».

«Basta ya de llamar transfobo a cualquiera, muchas de mis amigas antes de que tú nacieras eran trans», le espetó la colaboradora a Requena. Un momento que no pareció gustar demasiado a la dirección del programa. «Viví una encerrona distinta en el contenido de la que le han hecho a Joaquín Torres, pero parecida en la forma«, aseguró la escritora en su cuenta de ‘X’. Ha revelado también que el programa se desentendió tras lo ocurrido.

«Cuando señalas a una persona públicamente como transfoba, lo siguiente es que pueda recibir agresiones en la calle , como desgraciadamente ya me ha pasado y como les ha pasado a tantas compañeras. Y así se lo transmití a la dirección del programa. Ni siquiera me respondieron«, apuntó Lucía Etxebarría más abajo en su publicación.

«Algunas personas no tenemos que montar espectáculos ni vivimos de contar nuestra vida privada, y no nos gusta que se nos trate así», sentenció en apoyo a Joaquín Torres, que abandonó el plató por esa misma razón. La novelista reveló además que fue muy duro dejar de ir de un día para otro sin poder despedirse del programa. Aseguró que había desarrollado una gran amistad de muchos años con varios miembros del equipo.