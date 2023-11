La singularidad de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, inusual en presentadores de TV

Este martes, 7 de noviembre, Los Morancos han acudido a divertirse a ‘El Hormiguero‘ y, de paso, presentar su nuevo espectáculo, ‘Bis a Bis’. Ocasión que ha aprovechado Pablo Motos para explicar el motivo por el que detesta los pinganillos. En un momento dado, Jorge Cadaval ha señalado que en la obra dan «caña a que no haya nadie atendiendo a la gente de la tercera edad» en los bancos. Ya que aunque las sucursales cierran, las barreras tecnológicas a las que se enfrentan las personas mayores día a día es un hecho.

Según el menor de los hermanos Cadaval, «nos estamos deshumanizando un poco» con lo que él ha denominado «realidad plastificada». «¿Plastificada?», le preguntó César. «Sí, eso de hablarle al teléfono y que te conteste», ha respondido su hermano, para después bromear con los nombres de las dos principales asistentes de voz de los móviles, Siri y Alexa. «Está Teresa, está Pili… Tú imagínate que hubiera un Manolo. ¡La de veces que habría que repetirle lo que tiene que hacer!», ha añadido Jorge Cadaval.

Pablo Motos explica el motivo por el que detesta los pinganillos

En ese momento, Pablo Motos decía sacar otro tema a colación. Sin embargo, Jorge se percataba del folio que tenía el presentador sobre la mesa: «Oye, ¿tú llevas ahí un guion? No sabía que tenías guion, pensaba que tenías un pinganillo». A raíz de esto, el comunicador valenciano aprovechó la ocasión para explicar el motivo por el que no lo usa desde el primer programa, hace ya 18 años, cuando arrancaron sus emisiones en Cuatro antes de dar el salto a Antena 3.

«No tengo pinganillo, me da mucho asco», sentenciaba Pablo Motos. Sus invitados no han dudado en preguntarle el porqué. Y él ha respondido sin tapujos: «Primero, porque te mandan y a mí no me gusta que me manden. Segundo, el pinganillo hace un ruidito que, para la gente que tiene el oído normal, bueno, pero yo tengo el oído raro».

«Me lo puse el primer día, hace 18 años, y fuera. Lo tiré. Así nadie me dice nada. Me hago notas, así, a la antigua'», ha concluido el presentador de ‘El Hormiguero’. Algo que es infrecuente en los presentadores de televisión.