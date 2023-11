La polémica salpica a ‘OT 2023’ por lo que ha hecho un profesor: «No volverá a ocurrir»

Segundo día en la academia de ‘OT 2023’ y ya ha saltado la primera gran polémica. Después de que Noemí Galera haya tenido que dar la primera bronca a los concursantes de esta edición por los problemas de puntualidad a las clases y su actitud; ahora la directora de la academia ha tenido que dar explicaciones tras la controversia generada por unas declaraciones de Toni Hinojosa, el profesor de fitness.

Este miércoles, los concursantes de ‘Operación Triunfo 2023‘ se han enfrentado a su primera clase de fitness. En ella, Toni Hinojosa se ha mostrado contundente con sus alumnos al decirles que aprovechen sus clases pues él cobra mucho como entrenador personal y fuera no podrían contar con sus servicios.

Pero si ha habido algo que ha generado polémica es cuando el profesor de fitness de ‘OT 2023‘ se ha ofrecido a hacer un plan de alimentación a los concursantes basado en las kilocalorías. «Todos los que queráis que os haga un programa a parte de las clases que hagamos se lo comunicáis a Noemí y os hago un programa bien de entrenamiento o también parte nutricional«, les decía el profesor.

«Lo repito, no sea que haya haters, no soy nutricionista. Obviamente si tengo que contar calorías, os echo una mano en todo. Se lo preguntáis a Noemí, Noemí me envía un correo y yo os hago los programas», terminaba diciéndoles Toni Hinojosa.

Críticas a ‘OT 2023’ por el intrusismo del profesor de fitness

Y como cabía esperar este ofrecimiento del profesor de fitness de ‘Operación Triunfo 2023’ a sus alumnos para ayudarles con la nutrición ha generado mucha indignación entre los nutricionistas. Ante las críticas recibidas en redes sociales, Noemí Galera se ha visto obligada a dar la cara ante el talent de Gestmusic y Amazon Prime Video.

Espero que le deis un toque y que rectifique de forma pública, no se puede permitir que en un programa con tanto alcance como este se dé voz al intrusismo laboral en el mundo de la nutrición. #OTDirecto22N @NoemiGaleraN @OT_Oficial @tinetr https://t.co/a0Y2hu6HCG — juanKaLotus 🎄🏎️ (@juanKaLotus) November 22, 2023

#OT2023 Si no eres nutricionista te estás quietecito y te centras en tu ámbito que es el deporte. Este comentario no se debería de pasar por alto en un programa que ve tantísima gente. Cansada del intrusismo. pic.twitter.com/OSMlRUyOOU — Ana (@ana_mm0) November 22, 2023

Que sorpresa alguien que no es nutricionista ofreciéndose a hacer un plan de alimentación basado en las kcal. Luego nos preguntamos de donde salen los TCAS. #OTDirecto22N pic.twitter.com/1EjTWGW5lo — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) November 22, 2023

Noemí Galera tiene que rectificar: «No volverá a ocurrir»

«Mañana entra el nutricionista del pgm, @Midietacojea. No sufráis. No volverá a ocurrir. Gracias», contestaba Noemí Galera a un nutricionista que se quejaba en su cuenta de «X» por el intrusismo. «Espero que le deis un toque y que rectifique de forma pública, no se puede permitir que en un programa con tanto alcance como este se dé voz al intrusismo laboral en el mundo de la nutrición», le ponía dicho usuario a Noemí.

Después, ha sido el nutricionista de ‘Operación Triunfo 2023’ el que se ha manifestado. «Con muchas ganar de regresar mañana a #OT2023. La alimentación es fundamental en una preparación tan exigente como se hace en la Academia, y sé de primera mano que es algo que @NoemiGaleraN y todo el equipo quieren cuidar», aseveraba Aitor Sánchez García.

