Juan del Val retrata en estos términos a Jorge Javier tras su polémica: «No soy amigo…»

Juan del Val no dudó en manifestarse alto y claro en una entrevista tras la cancelación de ‘Cuentos Chinos’, el programa de Jorge Javier Vázquez dando la cara por ‘El Hormiguero’ después de cómo el espacio de La fábrica de la tele y el propio presentador habían soltado varias pullas hacia el programa de Pablo Motos.

«El Hormiguero tiene muchísimo trabajo, con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día. Salir a competir con El Hormiguero solo con una idea no suele salir bien», empezaba diciendo el escritor y colaborador de ‘La Roca’. «Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con El Hormiguero y eso no funciona. Y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con El Hormiguero«, sentenciaba.

«Es bueno que, cuando alguien intenta competir o intentar ganar al Hormiguero, que se le tenga mucho respeto, porque si no, cuando te pasa lo que te pasa y te cancelan el programa a los 10 días, pues no quedas bien», añadía Juan del Val sin pelos en la lengua contra el último programa de Jorge Javier Vázquez.

Tras estas controvertidas declaraciones hubo mucho revuelo y ahora Juan del Val ha querido matizar lo que dijo en otra entrevista en el diario 20 minutos con motivo de la promoción de su última novela, «Bocabesada». Y es que al marido de Nuria Roca no le hizo mucha gracia como titularon algunos medios sus palabras hacia el programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Juan del Val deja claro cuál es su relación con Jorge Javier

«Yo entiendo la necesidad de titular, pero hay un momento en el que ya la falta de rigor es tan absoluta… puedes poner un titular más o menos llamativo o puedes titular algo de una manera un poco perversa», empieza diciendo. «No soy amigo de Jorge, pero tengo muy buena relación con él. La tengo muy buena desde hace bastante tiempo porque hubo un momento en el que él me se portó muy bien conmigo. Cuando yo saqué mi primera novela tuvo un gesto fantástico. Yo eso siempre lo reivindico y es imposible que hable mal de Jorge Javier y no lo haría públicamente«, recalca.

«A veces hay titulares que no tienen nada que ver con la realidad. Todos estamos en el mundo y es normal exagerar, es normal intentar llamar la atención, eso forma parte del juego, pero ya el que no tenga nada que ver con el sentido de lo que tú has dicho, eso no puede ser», añade al respecto.

Pese a todo, Juan del Val tiene muy claro que él nunca se va a contener al decir algo. «A mí eso me preocupa, pero no impide que yo siga hablando. Que yo siga hablando solo lo puede impedir que me echen y el día que me echen, dejaré de hablar», asevera.

En ese sentido, el colaborador de ‘El Hormiguero’ muestra su pesar por cómo estamos en un momento en el que a nada que digas ya te catalogan de una manera u otra. «Al final hay mucha gente hablando sin decir nada, siempre tienes miedo a que te metan en un grupo. Si tú te identificas de una manera, ya eres un facha. Si identificas de otra, ya eres un rojo. Es un coñazo. Yo he procurado y procuro, y creo que lo logro, que me dé igual», concluye.