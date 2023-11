Jorge Javier Vázquez no se corta con tal palo a Alfonso Guerra por esto de ‘El Hormiguero’

Este miércoles, el que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González, Alfonso Guerra, se sentaba junto a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Como era de esperar, el programa se convirtió en un aquelarre contra Pedro Sánchez y el Gobierno debido a la ley de amnistía. Pero lo que indignó mucho y ha generado un sinfín de reacciones es lo que dijo sobre los chistes de homosexuales. El último en pronunciarse sobre ello ha sido Jorge Javier Vázquez.

Alfonso Guerra no se cortó nada en ‘El Hormiguero’ al señalar que «ahora lo políticamente correcto es anti democrático«. «A mi me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada», empezaba diciendo el ex-político. «Antes había (chistes) de homosexuales, de enanos, ahora no«, se quejaba.

Alfonso Guerra: “Me dan mucha pena los humoristas, ya no pueden hablar de homosexuales ni de enanos”.



Este señor lleva tiempo esforzándose mucho por representar todo lo caducado políticamente, humanamente y ahora hasta humorísticamente. pic.twitter.com/A5lel3NOoX — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 23, 2023

Así, Alfonso Guerra no duda en señalar «censura» dentro del ámbito del humor. «Es que ahora una persona dice algo y le hunden la vida, es que intentan cancelarle la vida», destacaba Pablo Motos. El invitado entonces criticó la tendencia a cancelar a actores o a personajes públicos en redes sociales por comentarios o actitudes «políticamente incorrectos». De todo ello, ha querido manifestarse Jorge Javier Vázquez.

El presentador de ‘Sálvame‘ se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro aprovechando que no tiene a la vista ningún proyecto en Telecinco después de la cancelación de ‘Cuentos chinos’. Sin embargo, aunque está a miles de kilómetros, está muy al día de todo lo que sucede en nuestro país y en la televisión.

Así, Jorge Javier Vázquez ha podido ver las polémicas palabras de Alfonso Guerra junto a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y no se ha podido callar. «Alfonso Guerra hubiera sido el compañero ideal de los Kikos y ila en ‘Sálvame’ Una cuarta pata digna del mejor Eje del Mal», escribe en «X» en alusión al conocido trío que formaban Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Mila Ximénez en ‘Sálvame’.