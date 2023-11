‘GH VIP’ vive la expulsión más impredecible de todas entre Laura Bozzo y Zeus en la gala 11

La undécima gala de ‘GH VIP‘ ha vivido un duelo marcado por la tensión debido a la expulsión de Zeus Montiel o Laura Bozzo. Los dos estaban en la cuerda floja. Cabe recordar que el reality se ha encargado durante los días previos de crear este encuentro de alto voltaje en el televoto, puesto que Laura Bozzo, quien acostumbraba a salvarse, se ha mantenido hasta el final. Finalmente, la audiencia ha sido benevolente con la peruana, ya que ha sido Zeus el expulsado.

Todo ello se ha producido después de que hace una semana se vivieran, al término de la gala, unas nominaciones tan apasionantes como decisivas. Dicho momento dejó expuestos hasta a cinco concursantes, uno más del número habitual. Se trata de Carmen Alcayde, Naomi, Laura Bozzo, Michael Terlizzi y Zeus Montiel.

Como viene siendo habitual, la audiencia se movilizó desde el primer instante. De hecho, el porcentaje del concursante expulsado siempre ha sobresalido respecto al de sus compañeros. A diferencia de anteriores ocasiones en las que la peruana lograba salir del televoto la primera, en esta ocasión fueron Carmen Alcayde y Naomi las primeras salvadas en el debate de ‘GH VIP’.

Poco después, el miércoles, el reality le comunicaba la salvación a Michael Terlizzi, quien ya ha estado en la cuerda floja en más de una ocasión. Una decisión que supuso un gran alivio para el italiano, pero un auténtico quebradero de cabeza para Laura Bozzo, quien se ha enfrentado con Zeus Montiel en un duro cara a cara que a punto ha estado de costarle el concurso.

Antes de comunicar la decisión de la audiencia de ‘GH VIP’, Marta Flich ha hecho especial hincapié en el porcentaje y el voto de la audiencia. Mientras que uno de los nominados se hacía con el 54% de los votos, el salvado o salvada de la noche reunía un 46% de votos en su contra. Es decir, los resultados estaban más apretados que nunca y todo podía pasar.

La audiencia de ‘GH VIP’ expulsa de manera a Zeus por la mínima

Justo después, Marta Flich ha comunicado la expulsión definitiva de la semana a la que la presentadora ha bautizado como «la expulsión decisiva». «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Zeus», ha pronunciado presentadora.

Laura se salva de la expulsión y Zeus se reencuentra con Susana. ¡Tenemos una gala llena de sentimientos! 🥲#GHVIP23N #GHVIPGala11 pic.twitter.com/hVovpMXk2Y — Gran Hermano (@ghoficial) November 23, 2023

Una sentencia directa contra Zeus Montiel después de que hace una semana los espectadores fulminasen el paso de Susana Bianca por el concurso. Por su parte, el recién expulsado se ha alegrado del veredicto del público: «Lo necesitaba. Llevaba un par de semanas mentalmente muy desgastado. No hay más que verme, me veo cansado… No podía más de verdad, espero que la gente lo entienda y lo siento por defraudar».