El varapalo profesional para Dani Martínez ante la cancelación inesperada de su programa

Malas noticias para ‘Martínez y Hermanos’. El espectáculo de entrevistas y entretenimiento presentado por Dani Martínez no renovará con Movistar Plus+ para una próxima entrega. Tras casi dos años de emisión y cuatro temporadas, el late show se despide de la parrilla con sus últimas entregas. Al parecer, una vez terminados los programas pactados con la plataforma, no se plantea la posibilidad de renovar para una quinta temporada.

‘Martínez y Hermanos’ arrancó el 21 de abril de 2022 como una gran promesa para Movistar Plus. El debut de Dani Martínez en la plataforma venía de la mano de lo que prometía ser «un gran show semanal» que uniría humor, juegos, bromas, diversión y música. Y en sus cuatro temporadas, han sido muchas caras conocidas las que han ido al programa del cómico a pasar un buen rato.

Las estrellas que han pasado por ‘Martínez y Hermanos’

Estrellas de lo más diversas se han dado cita con el leones en ‘Martínez y Hermanos a lo largo de estos casi dos años de emisión. Desde Antonio Banderas a Tamara Falcó, pasando por Willy Hernangómez, Aitana Sánchez Gijón o Laura Escanes. Incluso Mónica Naranjo y actores como Julián López o Jaime Lorente visitaron el ‘late show’ de Movistar+.

Uno de los principales factores que diferencio a este formato del resto en la plataforma es una curiosa iniciativa. El programa original de Movistar+ decidió comenzar a emitir cada entrega, además de por la plataforma, de manera simultánea en TikTok live cada jueves. Así, el formato buscaba atraer a espectadores de un rango de edad más joven.

El programa de entrevistas no se cancela, es decir, no finalizará su emisión de forma abrupta en mitad de la cuarta temporada. Esta última entrega, iniciada en septiembre de este año, se prolongará hasta diciembre, cuando se emitirán los últimos episodios de ‘Martínez y Hermanos’ en Movistar+.