El motivo del nerviosismo de Josema Yuste en su visita a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Este lunes 6 de noviembre ‘El Hormiguero’ ha comenzado la semana con Josema Yuste como invitado, aunque no es lo que estaba previsto. Y es que tal y como anunció el pasado jueves Pablo Motos era Laura Pausini la que tenía que haber acudido este lunes al programa de Antena 3. Sin embargo, un problema médico ha obligado a la cantante italiana a posponer su visita.

Esto ha provocado que el programa le haya tenido que buscar rápido un sustituto, que finalmente ha sido Josema Yuste. El cómico ha acudido para presentar su nueva obra de teatro, ‘Que Dios nos pille confesados’, que está representando en el Teatro Muñoz Seca de Madrid.

Así ha informado a la audiencia el presentador del espacio: «Os habíamos anunciado que esta noche estaría con nosotros Laura Pausini. Viene, pero no hoy. Se ha puesto malita y no ha podido venir. No es nada grave, por suerte. Laura, sé que me estás viendo, te mando un abrazo, recupérate pronto. Te vemos el día 20. Ha habido un cambio de fechas. El día 20 venía Josema y vendrá Laura Pausini. Entonces, esta noche, está Josema Yuste».

El motivo del nerviosismo de Josema Yuste

Tras su entrada en el plató y una vez sentados ambos en la mesa, Motos ha agradecido al humorista su «generosidad» por cambiar sus planes a última hora. «De repente, Laura nos llama el viernes, que estaba malita y que no creía que estuviese. Te llamamos y tú, inmediatamente, con muchísima generosidad, dijiste: ‘Cambiamos la fecha'».

Y es que este lunes, precisamente, no era el mejor día para Josema Yuste. «Es que, además, esta noche, da la coincidencia… Bueno, sigue tú», ha pedido el presentador a su invitado, quien ha explicado el motivo por el que tenía que tener el móvil a mano: «Sí, tengo que tener el móvil encima de la mesa. ¡Ay! Acabo de recibir un mensaje (mira su teléfono). Bueno, afortunadamente, no. Estoy a punto de ser, en minutos, calculo, abuelo».

«Sí, por segunda vez, pero es el primer niño de mi hija. Una hija te tira más y estoy muy nervioso, pero estoy feliz. Eso es lo importante», ha reconocido el cómico, a quien Motos ha dicho ver «realmente inquieto». El comunicador valenciano le ha avisado de que, si hubiese alguna novedad, se sintiese libre de llamar a su mujer. «O, bueno, puedo llamar al niño. Que puede ser un niño prodigio», bromeó Josema Yuste, antes de comenzar con la entrevista.