El malestar de Malú con la organización de ‘La Voz’ que clama abiertamente: «Tenemos pocos…»

Este viernes fue la segunda noche de ‘Asaltos’ en ‘La Voz‘. Durante la gala de este jueves en el concurso de Antena 3, Luis Fonsi y Antonio Orozco tenían que esocger qué concursantes pasaban a los directos y cuáles se quedaban en ‘La zona de peligro’. Una tarea en la que Malú y Pablo López jugaron un papel singular, ya que tenían en su poder la opción de robar a uno de los ‘talent’ de sus compañeros. Pero hubo una decisión en la gala que hizo que Malú se levantase de su silla de ‘coach’ para protestar por las reglas del concurso.

El primer turno fue de Antonio Orozco. El intérprete decidió que Nereida Sanchón sería la elegida para pasar directamente a la fase de directos del programa, por lo que tres de sus concursantes se quedaban en ‘zona de peligro’. Báraba Calypso, Noelia Rodríguez y Alejandro Pasteleron se quedaron entonces en el limbo del programa. Fue entonces cuando Malú, rápidamente, hizo uso de sus privilegios.

La intérprete de ‘Ausente’, esperó hasta el último segundo para robar una de las concursantes de Orozco. De esta forma, Bárbara Calypso pasó de la zona de peligro al equipo de Malú. Nathy Peluso, asesora de Antonio Orozco en esta edición, increpó rápidamente a la cantante. «Malú, te voy a matar«, gritó la argentina a la coach. «Ha jugado con nuestras emociones al máximo», insistió Peluso. Fue entonces cuando Malú no pudo evitar poner el grito en el cielo por una de las normas del programa.

La regla del programa que enfadó a Malú

«A mí lo que me parece es que tenemos pocos robos en general», espetó la coach de La Voz paralizando la emisión del programa. Ante las réplicas de la argentina, la cantante se explicó. «Lo pienso y me parece poco que solo tengamos un robo cada uno«, expresó Malú. Antonio Orozco no pudo evitar estallar en risa tras la queja de su compañera. «Ella se pasaría la vida tangando», bromeó el cantante sobre su compañera.

Luis Fonsi apuntó que «los robos son agridulces». Malú trato de explicar mejor su queja. «Es que todos son muy buenos. Hay muchísima calidad y unos equipazos«, aseguró la coach. «Yo no quiero que me roben a nadie, pero, al mismo tiempo, lo que quiero es que alguien de mi equipo vaya directamente a los directos», explicó Luis Fonsi. El cantante puertorriqueño aseguró que los robos le parecen «agridulces».

Habrá que esperar a nuevas ediciones de ‘La Voz’ para saber si el equipo del programa hace caso a las quejas de Malú y cambian las reglas. Lo que está claro es que con los robos, independientemente del número que sea, el drama en plató está más que asegurado. Los directos del programa serán la antesala a una prometedora final de esta edición del concurso.