El invitado bomba con el que ‘¡De Viernes!’ buscará repetir el pelotazo de Ángel Cristo

El pasado viernes Telecinco estrenaba ‘¡De viernes!’, su nuevo programa nocturno presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y lo hizo con una entrevista bomba a Ángel Cristo Jr. El hijo de Bárbara Rey destapó todos los entresijos familiares hasta la fecha desconocidos dejando muy mal parada tanto a su madre como a su hermana, Sofía Cristo.

El éxito fue rotundo. La audiencia avaló el programa convirtiéndose en el mejor estreno del año en Telecinco con un buen 14% de share y 1.202.000 espectadores. La cadena pretende continuar manteniendo estos datos, por ello, el próximo viernes contará con la presencia de Alejandro Sancho Jiménez como invitado. El hijo de Pepe Sancho y María Jiménez rendirá un homenaje a su madre, fallecida el pasado 7 de septiembre.

La cantante tuvo una vida muy dura junto a su marido, Pepe Sancho, que fue acusado por la artista de maltrato. Unos hechos que coinciden con lo que Bárbara Rey tuvo que soportar en su matrimonio con Ángel Cristo y de lo que habló largo y tendido su hijo el pasado viernes. Veremos si la expectación por la entrevista al hermano de Sofía Cristo fue el motivo de ese gran dato de audiencia de ‘¡De Viernes!’ o si Alejandro Sancho consigue mantenerlos o superarlos.

Las demoledoras declaraciones de Ángel Cristo contra su madre y su hermana

Sin duda alguna, la entrevista a Ángel Cristo en ‘¡De viernes!’ se ha convertido en el tema de la semana. Todos los programas sobre crónica social, y no solamente de Telecinco, se han hecho eco de las demoledoras declaraciones del hijo de Bárbara Rey contra su madre a la que, entre muchas otras cosas, le acusó de ponerle Orfidal en el biberón cuando apenas era un bebé.

Pero también salió muy mal parada su hermana, de la que llegó a decir que «Sofía no tenía ni idea de lo que pasaba en casa porque se pasaba 24 horas drogada. Lo sacaba del cuarto de mi madre, que había mucho efectivo. Ese dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España».

Además, Ángel Cristo aseguró que «la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. La he visto gastarse mucho dinero en el casino: desde 100 a 30.000 euros en una noche». Sobre la relación de sus padres, el invitado explicó que era un sinvivir: «La casa de La Moraleja era una pesadilla, es un infierno. Había pelas, gritos, mucho miedo y sangre. Mi miedo era que no mataran a mi madre. Mi padre se descontrolaba muchísimo más».