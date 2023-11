El creador de ‘Cuéntame’ atiza de lo lindo al reparto y denuncia lo que pasó en el rodaje

Quedan solo dos semanas para que ‘Cuéntame cómo pasó’ emita su último capítulo. En plena recta final de la serie más longeva de la televisión y coincidiendo con la emisión del capítulo dedicado a Antonio Alcántara; este miércoles, uno de los creadores de la serie Eduardo Ladrón de Guevara rajó de lo lindo contra el reparto de la ficción producida por Grupo Ganga en un encuentro de ALMA.

En este evento organizado por el Sindicato de Guionistas de España participaron parte del equipo de guion de ‘Cuéntame’ a lo largo de estas 23 temporadas como Eduardo Ladrón de Guevara, Sonia Sánchez, Ignacio del Moral y Jacobo Delgado, el actual coordinador de guion.

Al comienzo del encuentro, Ladrón de Guevara volvió a hacer referencia a algo que ya se sabía: ‘Cuéntame cómo pasó’ estuvo en el cajón de todas las cadenas de televisión durante ocho años hasta que TVE decidió apostar por ella en el año 2001. El creador de la serie junto a Miguel Ángel Bernardeau y uno de los primeros guionistas recuerda que al principio todo era buen rollo. «Es la primera vez en la vida que no vi cuchillos por los platós, luego sí», aseveraba. Además no dudó en criticar el enfoque que se le dio al franquismo pues considera que se criticó muy poco.

«Hubo actores con poca educación»

Eduardo Ladrón de Guevara en la conferencia de ALMA

Pero fue después cuando Eduardo Ladrón de Guevara no se cortó nada y explotó haciendo referencia a unas declaraciones recientes de María Galiana sobre los guionistas. «He leído, no hace mucho, unas manifestaciones de algún actor hablando pestes de los nuevos guionistas que me ha dejado perplejo por la falta de respeto», soltaba sin pudor. «No he hablado con los guionistas que han sufrido ese vaivén, pero me imagino que se habrán sentido muy afectados porque es muy injusto», añadía.

Lejos de quedarse ahí, Ladrón de Guevara señala que entre parte del reparto de ‘Cuéntame’ hay muchos con mala educación. «En esta serie hubo actores con poca educación. Yo he sufrido mucho porque, en lo que se llama la mesa italiana, nos reuníamos y leíamos los guiones, los actores se convirtieron en los grandes inquisidores», sentenciaba. A ese respecto, el creador y guionista cuestiona como los actores pretendían mandar sobre sus personajes. «Eso no está bien porque crea mucha inseguridad al guionista y convierte a la serie en un circo», añadía.

El creador de ‘Cuéntame’ señala a Irene Visedo

Manu de Dios, el actor que da vida a Luis y que desde hace unas temporadas forma parte del equipo de guion quiso interesarse por las palabras de Ladrón de Guevara y no dudó en preguntarle cuándo sucedió eso. Es entonces cuando el guionista señala a Irene Visedo de forma clara. «Al principio, debía ser el capítulo tres o cuatro, llegamos a la mesa para leer el guion y una actriz, cuando íbamos a empezar, saca de su bolso un guion que había escrito ella. La actriz se llama Irene Visedo, y me quedé atónito. Ahí me parece que la productora no actuó bien. Fue la primera vez que los actores se subieron a lomos de todo y así nos fue en muchos momentos», relataba.

Por su parte, Iñaki del Moral recordó lo que sucedió cuando él llegó a la serie en plena separación de Antonio y Mercedes. «Aquello nos costó bastante y hubo que reconfigurar el principio de la temporada porque Imanol se resistía mucho», aseveraba. Algo que el propio Imanol Arias ha destacado en alguna entrevista. «Recuerdo eso con cierta angustia porque tuvimos que hacer como transacciones con los actores, con la propia productora… Porque también es verdad que ese peso de los actores, el productor, que está casado con la actriz principal, acaba ganando mucho peso», proseguía diciendo. «Llegó casi a una especie de producción ejecutiva paralela en manos de los actores en determinados momentos que consideraban que había tensión», añadía.

Por último, Eduardo Ladrón de Guevara quiso hablar de las presiones que recibió a la hora de tocar temas como la «represión» durante el franquismo. «Lo que más me costó hacer porque hubo presiones para que tocase el tema menos», destacó dejando claro que «Televisión Española jamás me dijo ‘Hasta aquí hemos llegado'».