Bob Pop abre fuego con lo que revela de Pablo Motos y sus amenazas a periodistas

Parece que Pablo Motos vuelve a estar en el punto de mira después de que varios cómicos hayan comenzado a denunciar que el presentador de ‘El Hormiguero’ tiene mucha influencia en televisión y por ello consigue censurar a todos los que le critican o hacen chistes sobre él. El último en sumarse a esta guerra contra el presentador de Antena 3 ha sido Bob Pop.

Este fin de semana, era Facu Díaz el que aseguraba que Pablo Motos «hace llamadas» para pedir explicaciones cuando alguien bromea sobre él o le lleva la contraria en público. «Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él», destacaba Díaz en su canal de Twitch.

Tras lo denunciado por Facu Díaz han sido otros cómicos los que se han animado a contar su experiencia con Pablo Motos. Es el caso de Bob Pop y de Raúl Salazar, guionista de la revista El Jueves. «Esto que dice @FacuDiazT lo puedo confirmar. A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos por unas viñetas. Y no he sido el único colaborador de El Jueves al que le ha pasado», escribía en su cuenta de «X», anteriormente Twitter.

Bob Pop señala las amenazas de Pablo Motos

Este lunes, el actor, guionista y colaborador de ‘Hoy por hoy’, Bob Pop ha querido hablar de todo este asunto en su sección en el programa de Ángels Barceló en la Cadena SER. El cómico no ha dudado en comparar este asunto con el «Me too» en el mundo del cine. «Yo tengo varios amigos periodistas que me escribieron para contarme cómo Pablo Motos no solo les había recriminado sino que también había llamado a sus productoras para pedir sus cabezas… Esta gente no lo ha hecho públicamente porque sigue sintiendo que esa amenaza está ahí», empezaba confesando.

«Han salido cómicos, viñetistas…. Ha sido muy interesante cómo ha habido una corriente de gente contando ‘es verdad, Pablo Motos se queja de que no se puede hacer humor de nada, pero sobre todo no se puede hacer humor de él’ porque te llama algún esbirro y te dice oye cuidadito con esto», añadía Bob Pop.

Al escuchar a su compañero, Ángels Barceló recalcaba cómo había gente que ha vivido todo lo que se está denunciando de Pablo Motos pero no se atreve a denunciarlo públicamente porque teme consecuencias. «Claro, porque es que en esta profesión kamikazes está Facu Díaz, yo y pocos más», le aclaraba su colaborador.

«Es que hay mucha gente que es colaboradora en prensa o en tertulias que sabe que otro comentario de Motos y su asiento peligra», sentenciaba Bob Pop. «¿Tú crees que a ti te van a llamar?», le preguntaba entonces Ángels. «A mí no me van a llamar porque sería hacerme un regalazo. Es darme contenido para dos semanas. Pero yo sé que hay sitios en los que no voy a poder estar», recalcaba él.

«¿Quieres decir que no te van a llevar al programa de Pablo Motos?», repreguntaba Barceló a lo que Bob Pop le contestaba que él ya estaba vetado de antes. «Yo es que solo voy a sitios a los que me quieren», terminaba diciendo él. «Hay poca gente que se puede negar a ir porque además luego tiene consecuencias. Luego hablarán de que es una campaña de odio. No, es una forma de dejar claro que esa censura no existe y se hace desde otros lugares donde se ejerce el poder y la amenaza. Lo que yo diga en Twitter porque el señor Guerra haga un chiste de maricones no tiene ningún valor. Pero que Pablo Motos decida darte un toque y asustarte…», concluía el guionista.